Diersoorten sterven in hoog tempo uit. Waarom raakt ons dat niet?

Na twee jaar waarin hij een doodsbedreiging ontving, twee huwelijksaanzoeken kreeg en meer dan vierhonderd lezingen gaf, vertrekt filosoof René ten Bos als Denker des Vaderlands in Nederland. Op de valreep verschijnt een nieuw boek van zijn hand, én behaalt een politicus die opvattingen over het klimaat huldigt die indruisen tegen heersende wetenschappelijke zienswijzen een electorale monsterzege.

De opmars van Thierry Baudet toont volgens Ten Bos nog eens aan dat veel mensen zich niet met het klimaat bezighouden en dat het allerminst vanzelfsprekend is dat milieumaatregelen worden geaccepteerd. ‘Kennelijk dringen niet alle alarmistische boodschappen uit de wetenschap door tot maatschappij en politiek. Het klimaat is een complex fenomeen, omgeven door onzekerheden. Baudet maakt gebruik van die complexiteit door te zeggen dat er niets aan de hand is.’

Ten Bos: ‘Baudet is bezorgd over de Nederlandse identiteit, maar hij houdt zich niet bezig met de verschraling van het boerenlandschap. Terwijl dat ontzettend belangrijk is voor de identiteit. Het denken speelt zich niet alleen af in iemands hoofd, maar ook in de interactie met het landschap waarin je je bevindt.’