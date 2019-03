Waarschuwing: de kans bestaat dat u tegen het einde van dit stuk nooit meer hetzelfde kijkt naar de wasknijpers aan uw droogrekje of de houten lepels in uw keukenlade – maar straks meer daarover.

Laten we beginnen met de feiten: voor het eerst heeft onderzoek, gepubliceerd in The Journal of Sexual Medicine, aangetoond dat vrijwillige vernedering in de slaapkamer dan toch niet zo’n ver-van-ons-bed­show is. Bdsm, dus. Vier letters voor een hele mond vol: bondage en discipline, dominantie en submissie, sadisme en masochisme. Wat blijkt? Zeven op de tien Belgen hadden al eens een bdsm-fantasie. Bijna de helft probeerde het minstens één keer uit. Maar, en dit is volgens experts het verrassende: zo’n 12 procent kruipt regelmatig in de rol van meester of slaaf. ‘Meer nog, bijna 8 procent omschrijft het als een deel van hun identiteit’, vertelt psycholoog-seksuoloog Jantien Seeuws (31), die het onderzoek mee op gang trapte. ‘Voor hen is het een stuk van hun geaardheid. Het bepaalt mee met wie ze relaties aangaan en hoe ze die vormgeven.’

Vijftig tinten

‘Fifty Shades of Belgian Grey’, zo verwijst de titel van het onderzoek naar de succesvolle Vijftig tinten-trilogie. Heeft schrijfster E.L. James ons op ideeën gebracht? Seeuws: ‘Het is niet zo dat Vijftig tinten ineens een generatie bdsm’ers heeft voortgebracht. Die groep is er altijd geweest. Wel kan het uitgebluste verlangens weer aangewakkerd hebben: om toch wat meer te experimenteren, niet noodzakelijk met bdsm. Hoe dan ook: als je niks hebt met pijn, dan ga je dit niet blijven exploreren. Net zoals je als hetero wellicht weinig hebt aan een seks­partner van hetzelfde geslacht. Of omgekeerd.’

Pijn en seksualiteit waren altijd al aan elkaar gekoppeld. Romeinse schrijvers hadden het over orgieën met zweep­slagen of ‘spanking’ met sandalen om de vruchtbaarheid op te krikken. Ook de Kamasutra trekt ons al eens bij de haren of geeft een beet in de nek.