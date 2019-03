Je bent jong en je wilt wat.. bowlen? 'Ik drink nooit tijdens het bowlen, ik meen het te serieus'

De jeugd: heel de dag tokkelen op hun smartphone, matige rapnummers luisteren, ongecontroleerd bingedrinken en bowlen. Bowlen? Humo ging op zoek naar jongeren met hobby’s uit de tijd van toen. Nu lp’s verzamelen en analoge fotografie terug hip zijn, is het misschien ook tijd om bowlen, volksdans en andere stoffige tijdsbestedingen nieuw leven in te blazen.

Naam: Annouk Coopmans

Leeftijd: 21 jaar

Hobby: Bowlen

HUMO Waarom bowlen?

Annouk Coopmans «Het is een gen dat in de familie zit, denk ik. Mijn vader, mijn moeder, mijn nonkels, iedereen bowlt. Ik doe het ook al vanaf mijn 6 jaar. De eerste jaren was het gewoon in de club, maar rond mijn tien jaar ben ik mee beginnen doen aan wedstrijden.»

HUMO Loont dat intensief bezig zijn ook?

Coopmans «Absoluut! Anders had ik nooit mijn zilveren medaille op het EK kunnen binnenrijven. Je krijgt het wel echt niet zomaar, elke vrijdag en elk weekend ben ik bezig met mijn sport.»

HUMO Heb je dan ook een eigen bowluitrusting?

Coopmans «Jep, alles erop en eraan. Eigen tenue, eigen schoenen en eigen bowlingbal. Nu gooi ik met 14 pond, maar volgend jaar met 15. Dit gaat er voor zorgen dat ik nog meer reactie in de kegels krijg.»

HUMO Hebben die investeringen zich al omgezet in een recordscore?

Coopmans «Zeker! Ik heb al één keer de perfecte score gehaald. 300 punten dus.»

HUMO Hoe reageren leeftijdsgenoten?

Coopmans «De meesten reageren wat raar. Ze vinden bowlen zelf altijd leuk, maar zouden er nooit de tijd in steken die ik er in steek. Soms vragen vriendinnen wel eens of ik mee wil gaan bowlen. Ik zeg altijd ja, maar ik ben dan gewoon aanwezig, zelf zal ik geen bal gooien op zo’n avond.»

HUMO Excuseer?

Coopmans «Ik ben veel te competitief. Het gezellig keuvelen, balletje smijten en pintje drinken werkt niet voor mij. Ik wil in elke sport verliezen, maar als ik bowl dan moet en zal ik winnen.»

HUMO Hoe kunnen we bowlen een fris imago geven?

Coopmans «Velen willen van bowlen een olympische sport maken. Dit zou er voor zorgen dat de sport meer aanzien krijgt. Jammer genoeg is dat nog niet gelukt. De jeugd zelf is moeilijk mee te krijgen, ik zie er niet veel 3 tot 4 keer per week aan een bowlingbaan staan.»

HUMO Wordt er heel wat drank gehesen of is alcohol uit den boze zoals bij andere sporten?

Coopmans «Tijdens een match mag er nooit gedronken worden, maar tijdens trainingen wordt er wel heel wat verzet. Ikzelf drink nooit tijdens het bowlen, ik meen het te serieus.»

HUMO Voor velen hangt bowlen en pinten drinken nochtans samen.

Coopmans «Dat geloof ik gerust, maar ik drink zelf eigenlijk nooit. Tuurlijk zou ik elk weekend kunnen uitgaan en dronken worden, maar dat doe ik niet. De volgende dag sta ik op een toernooi en met een kater vallen die kegels niet even goed om. (lacht)»

HUMO Heb je er al ooit jongens/ meisjes mee kunnen versieren?

Coopmans «Ik ben samen met iemand die ook bowlt. We hebben elkaar leren kennen op de bowlingbaan. Hij doet het veel meer voor de hobby, voor mij is dit topsport.»

HUMO Heb je als topsporter nog enkele bowltips voor ons?

Coopmans «Ten eerste moet je jouw duim gebruiken om goed te kunnen richten. Ten tweede moet je niet te hard gooien, dat helpt voor geen meter. En ten derde, amuseer je gewoon, je hoeft het niet zo serieus te nemen als mij.»

