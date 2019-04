Ex-korpschef Antwerpen over de drugsoorlog: 'Het zijn vooral de socialisten die het om zeep hebben geholpen'

Een interview met Luc Lamine heeft veel weg van een privéconference van een cabaretier. De man wil niet op café afspreken omdat hij bang is voor pottenkijkers of spionnen. De ontmoeting moet bij hem thuis, waar hij – zoals hij zelf zegt – Lamine «zichzelf kan zijn». In het midden van een zin staat hij ineens recht, schopt hij tegen een deur of stampt hij op de grond. Lamine «Geert Hoste is een vriend van mij», roept hij. Lamine «Dat merk je wel, niet?» Tig keer herhaalt hij dat hij niet wil polariseren of natrappen, maar evenveel keer blijkt het sterker dan hemzelf. Vanuit de zetel kijken zijn honden – de grootste is een Deense dog van 68 kg – goedkeurend mee.

- Toen in Antwerpen Albanese maffialeden elkaar uitmoordden, zei u als korpschef: ze zijn zo vriendelijk om de problemen zelf op te lossen. Gebeurt nu hetzelfde in Antwerpen binnen de drugsmaffia?

Luc Lamine «Dat was natuurlijk cynisch bedoeld. Op zeker moment is een maffiabaas naast mijn auto komen staan, en haalde hij zijn vinger langs zijn keel. Mijn lijfwacht en secretaris wilde zijn wapen pakken, maar ik heb die maffiabaas een hand gegeven. Ik heb hem gezegd: ‘Als je dat nog een keer doet, ga je mij leren kennen. En mijn bijnaam is Idi Amin (van 1971 tot 1979 dictator in Oeganda. Bijnaam: Slachter van Afrika, red.)’»

- Hoe verklaart u de escalatie van geweld die we het afgelopen jaar al hebben gezien? Bewijst die dat de ‘war on drugs’ faalt of slaagt?

Lamine «Hét probleem is dat het niet meer duidelijk is wie de macht heeft in de stad. Iedereen maakt daar gebruik van. Niet alleen de criminele wereld, maar ook de economische.»

- Bart De Wever (N-VA) heeft de macht laten ontglippen?