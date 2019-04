Ja, uw spullen gaan écht sneller stuk. Maar wat doet u het best met een kapot toestel?

Thuis leek het geen toeval meer. Ons tijdelijk stort van elektronisch afval in de kelder bleef maar groeien, in afwachting van een tripje naar het containerpark. Een toaster van tien jaar oud. Een babyfoon met camera en een draagbare dvd-speler die allebei voor de komst van onze tweede baby kapotgingen. Mijn lievelingswekkerlamp van drie jaar oud. (Een vibrator die na drie jaar dienst weigerde, laat ik buiten beschouwing. Daar durf ik niet mee naar het containerpark.) Maar toen ik onlangs ontdekte dat mijn laserapparaat om semipermanent te ontharen het niet meer deed, was de maat vol. Toegegeven, ik had er al bijna twee jaar niet meer naar omgekeken. Zwanger mocht ik de Philips Lumea niet gebruiken en ook niet toen ik borstvoeding gaf. Intussen was het bijna zoekgeraakt omdat ik het had uitgeleend aan een vriendin die uiteindelijk besliste zich niet meer te ontharen, als protest tegen het patriarchaat.

Was het mijn eigen schuld? Jazeker. Daar stond het, in de handleiding, op pagina 58. ‘Laad het apparaat om de 3 tot 4 maanden op, zelfs als u het langere tijd niet gebruikt.’ Anders sterven de herlaadbare batterijen. Voor eeuwig. Dat laatste stond er niet bij, maar leerde ik al googelend. Ha! Dan koop je toch nieuwe batterijen, denk je? Nope. Zo simpel is het niet. Want er is geen deurtje voorzien, om de oude eruit te halen en er nieuwe in te stoppen. Inderdaad, weer een toestel waarvan je niet eens de batterijen kan vervangen. Net zoals bij smartphones en elektrische tandenborstels. Hoezo, Philips streeft ernaar de wereld gezonder en duur­zamer te maken door te innoveren? Mon oeil.