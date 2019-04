Nigel (21) kreeg op zijn negentiende chlamydia: 'Ik raakte in paniek omdat ik weinig wist over SOA's'

Nigel «Twee jaar geleden ontmoette ik mijn toenmalige vriend. Hij liet zich testen op soa’s.

»De resultaten van mijn ex kwamen binnen: hij had chlamydia. Toen ik last kreeg van een branderig gevoel tijdens het plassen, wist ik dat ik dezelfde soa had.»

Nigel «Ik raakte in paniek, omdat ik weinig wist over soa’s. Daarom belde ik naar de Aids Soa Infolijn van Nederland. De medewerker stelde me gerust. Ik besefte dat er veel ernstigere soa’s bestaan dan chlamydia. Chlamydia is makkelijk te verhelpen, tenminste als je er op tijd bij bent zoals ik.

»De dokter heeft me antibiotica voorgeschreven. Na een week was ik ervan verlost. Sindsdien neem ik mijn voorzorgen. Zo gebruik ik altijd een condoom tijdens de seks. Ook ga ik om de vier maanden op controle bij de dokter. Dat vind ik superbelangrijk. Het biedt een zekerheid, ook tegenover mijn bedpartners.»

Nigel «Voor ik chlamydia had, was ik me er niet van bewust hoe makkelijk je een soa kan oprapen. Ik verdrong die gedachte altijd. Daarom liet ik me nooit testen. Er hangt dan ook een taboe rond. Dat is jammer, want het zou beter zijn voor iedereen als meer mensen zich laten testen.»

*Nigel is een fictieve naam omwille van privacyredenen.

