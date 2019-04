'Mamaaaaa, uw gsm!' Een meisje van 18 loopt een vrouw van 47 in de tuin tegemoet met een rinkelend kleinood.

Het is een tafereel dat doet denken aan een gezin. Maar de realiteit is anders. Het meisje van 18 is niet de dochter van de vrouw van 47. Ze is een slachtoffer van tienerprostitutie dat door een jeugdrechter een jaar geleden een kamer in dit huis toegewezen kreeg. 'Maar voor mij is Saskia een mama. Ze geeft me de liefde die ik nooit heb gekregen', zegt Anna (*).