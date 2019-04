Dat bewijst voor het eerst ‘het vermogen van de kat om menselijke verbale uitingen te begrijpen’, noteert het Japanse team dat het allemaal uitzocht plechtig in vakblad Scientific Reports. Wetenschappelijk relevant, omdat het betekent dat de kat meer is toegegroeid naar de mens dan biologen tot dusver aannamen. Van honden toonden onderzoekers al eerder aan dat ze reageren op hun naam en zelfs op bepaalde woorden. Maar de veel stoïcijnsere kat liet zich minder makkelijk in de kaart kijken.

Maar ze herkennen hun naam wel degelijk, constateren Atsuko Saito en collega’s van de Universiteit van Tokio nu. Het team onderwierp tientallen katten in woonhuizen en in een kattencafé aan een reeks experimenten, waarbij de dieren werden aangeroepen met andere kattennamen en met vooraf opgenomen woorden met dezelfde toonkleur en lengte, waartussen hun eigen naam verstopt zat. Ruwweg tweederde tot driekwart van de katten veerde op bij het horen van zijn eigen naam, al was het vaak slechts door de oren te draaien of om te kijken. Een enkele kat miauwde, deed de staart omhoog, of kwam aanlopen bij het horen van zijn naam.

Minder succes had Saito in het kattencafé. Daar bleken de katten ook aan te slaan op de namen van de andere cafékatten. Logisch wel, in een omgeving waar de kattennamen je voortdurend om de oren vliegen, vindt Saito. Bij mensen met meerdere katten thuis bleek driekwart van de viervoeters zijn eigen naam wél van de andere te kunnen onderscheiden.