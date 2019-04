Je bent jong en je wilt wat… Jagen op wild? 'Ik denk dat jagen zeker wel past in de toekomstvisie rond milieu'

De jeugd van tegenwoordig? De hele dag tokkelen op hun smartphone, naar flauwe rapnummers luisteren, ongecontroleerd bingedrinken en jagen op wild. Euh, jagen op wild? Humo ging op zoek naar jongeren met hobby’s uit de tijd van toen. Nu lp’s verzamelen en analoge fotografie weer hip zijn, is het misschien ook tijd om jagen, petanque en andere stoffige tijdsbestedingen nieuw leven in te blazen.

Naam: Ruben Maes

Leeftijd: 24 jaar

Hobby: Jagen

HUMO Waarom jagen?

Ruben Maes «Ik was altijd al geïnteresseerd in de natuur, maar ik vond dat ik er zelf niet dicht genoeg bij stond. Ik had een paar vrienden die jaagden als hobby en heb beslist om eens mee te gaan tracken - het wild opjagen in de bossen. Dat interesseerde mij wel en dus heb ik me daarna ingeschreven voor een jachtcursus. Ik heb nu net mijn eerste jachtseizoen afgerond.»

HUMO Op wat jaag je?

Maes «Afgelopen seizoen was dat klein wild zoals fazanten en konijnen. Nu gaat het vooral om ree en everzwijn.»

HUMO Eet je de dieren op?

Maes «Ik probeer er echt wel naar te kijken dat ik jaag op dieren die ik zelf kan opeten, of tenminste aan mensen kan geven die het dan kunnen eten.»

HUMO Het is dus niet schieten om te schieten?

Maes «Bij mij absoluut niet. Natuurlijk zijn er generatie- en mentaliteitsverschillen binnen de jagers, maar ik denk dat het belangrijk is dat je begint te jagen vanuit het idee van 'natuurbeheer' - niet met een ingesteldheid van ‘het is tof om met een geweer te schieten’. We moeten verantwoord jagen zodat de volgende generaties dat ook nog kunnen doen.»

HUMO Het milieu en dierenwelzijn is belangrijker dan ooit. Ben jij hiermee bezig?

Maes «Ik denk dat jagen zeker wel past in de toekomstvisie rond milieu. Lokaal vlees past in een lokale economie en dat zorgt voor een beter milieu. Ik kan een fazant eten die bij ons in het dorp geschoten is. Als er dan ook op een verantwoorde manier aan natuurbeheer gedaan wordt, kunnen het milieu en de jacht perfect samengaan.»

HUMO Krijg je eigenlijk een kick als je een dier neerschiet?

Maes «'Kick' is zeker niet het goede woord. Aan de ene kant heb je er heel veel tijd en moeite ingestoken, dus ben je wel tevreden als het lukt. Aan de andere kant heb je wel een dier gedood en moet je jezelf daarvan bewust zijn. Bij elk dood dier wordt er op een hoorn geblazen, dat zijn eeuwenoude tradities die respect willen tonen voor de natuur.»

HUMO Hoe kijk je naar de jacht in Afrika, waar ze op leeuwen of neushoorns jagen?

Maes «Ik snap dat er een afschot is vanuit de natuurparken. Als ze iemand op een heel oude leeuw laten jagen die daar zeer veel geld wil voor neertellen, dan snap ik dat. Met dat geld kan je een hele jonge populatie van een goed leven voorzien. Maar illegale jacht is net zoals in België echt niet toelaatbaar.»

HUMO Hoe kunnen we jagen een fris imago geven?

Maes «Er wordt veel moeite voor gedaan. Organisaties als 'Jonge Jagers' organiseren een soort van 'peterschap' voor jongeren. Beginners mogen dan telkens mee met een ervaren jager die hen alle kneepjes van het vak leert. Op je eentje beginnen jagen is zeer moeilijk, dus door jongeren te helpen krijg je hen sneller overtuigd. Ook proberen jachtverenigingen de jacht goed in het nieuws te brengen om zo het imago te verbeteren.»

HUMO Hoe reageren leeftijdsgenoten?

Maes «Meestal zijn dat gemengde reacties. De mensen die niets weten over de jacht reageren soms negatief, maar als je ze meer uitleg geeft, begrijpen ze het wel. Jagen is veel meer dan gewoon wat schieten.»

HUMO Hoe reageert je partner op je hobby?

Maes «Mijn vriendin vond dat in het begin een beetje vreemd. Het is ook niet zo’n alledaagse hobby, hè. Gelukkig begrijpt ze het wel, maar haar meekrijgen naar de jacht zal niet lukken vrees ik.»

HUMO Ben je voor eigen wapenbezit, of enkel als het voor de jacht is?

Maes «In België is er een strenge wetgeving en ik zie niet waarom dat zou moeten veranderen. Ik mag een jachtgeweer hebben, maar dat was absoluut niet de reden waarom ik ben beginnen jagen hoor (lacht). Jagen is een nobele hobby, jammer dat er vaak niet op die manier naar gekeken wordt.»