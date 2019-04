Is het nog wel verantwoord een kind op de wereld te zetten? Nee, zegt filosoof David Benatar

'We schatten ons leven doorgaans beter in dan het objectief gezien is'

De Zuid-Afrikaanse professor filosofie David Benatar had liever niet aan het tafeltje in dit ziekenhuiscafé in zijn woonplaats Kaapstad gezeten. Niet dat hij ziek is - hij is op bezoek. Nee, hij bedoelt het in de meest letterlijke zin: hij was liever nooit geboren. “Maar dat we elkaar juist rond dit onderwerp in een ziekenhuis ontmoeten, is wel ironisch”, geeft hij toe. Een ziekenhuis is immers de plaats bij uitstek waar mensen onder het leven lijden. En waar veel kinderen ter wereld komen.

Benatar is een van Zuid-Afrika’s meest gerespecteerde filosofen en wereldwijd de belangrijkste denker binnen de wijsgerige stroming die ‘antinatalisme’ heet. De kern daarvan: het is moreel verkeerd om kinderen te krijgen. Want iemand die wordt geboren, zal hoe dan ook in zijn leven pijn gaan ervaren.

Benatar somt het ergste leed drie volle pagina’s lang op in zijn bekendste boek ‘Better Never to Have Been’: miljoenen slachtoffers van natuurrampen de laatste duizend jaar, honderden miljoenen mensen die nu honger lijden, bijna 110 miljoen doden door oorlogen alleen al in de twintigste eeuw, de pest, verkrachtingen, kindermishandelingen - ga zo maar door.

Zijn punt: we vergeten te snel hoe groot de ellende in de wereld is. En belangrijker nog: zelfs wie in grote veiligheid en luxe leeft, krijg ooit toch onvermijdelijk te maken met de pijn van bijvoorbeeld een hernia, kanker, het verlies van naasten, liefdesverdriet, botbreuken, ouderdomsaftakeling en uiteindelijk de dood.

Al dat lijden had de slachtoffers kunnen worden bespaard: als ze nooit waren geboren. Wie een kind krijgt, vermoordt dat indirect. Natuurlijk, wie nooit ter wereld komt, zal ook nooit geluk ervaren. Maar daar draait het volgens Benatar nu net om: geluk en leed kun je niet zomaar tegen elkaar wegstrepen. Pijn vermijden is moreel gezien belangrijker dan de kans krijgen genot te ervaren.

- Kunt u dit iets concreter uitleggen? Waarom is pijn vermijden belangrijker dan genot ervaren?