‘Een hype uit de blaadjes en van op het internet.’ Dat was jaren geleden het antwoord van neuroloog Steven Laureys aan een journalist die hem vroeg wat hij van mindfulness vindt. Vandaag mediteert hij zelf, pleit hij voor meditatielessen op school en publiceert hij Het no-nonsense meditatieboek.

Het is zowel een boeiend en erg toegankelijk verslag van de recente hersenwetenschap over meditatie als een persoonlijk relaas over hoe een pijnlijke scheiding en een ontmoeting met een boeddhist die hij in de hersenscanner schoof de neuroloog aan het mediteren kregen.

'Je kunt meditatie zeker door je chaotisch drukke dagen weven. Alleen al vier keer diep in en uitademen is meditatie. Het verbindt je met je lichaam en je innerlijk. Het kan zo veel stress wegnemen'

Ook neemt Laureys de lezer bij de hand. Hij legt uit dat je niet urenlang op een matje in lotushouding moet zitten om er de vruchten van te plukken. Nee, de drukbezette arts en vader van vier presenteert het als iets wat je naar je hand zet.

‘Vergelijk het met sport’, zegt Laureys. ‘De één zwemt vier keer per week, de ander voetbalt om ieder weekend. Zo ook met meditatie. Er zijn veel stijlen en je kunt het intensief doen of, zoals ikzelf, doorheen je chaotisch drukke dagen weven. Alleen al vier keer diep in- en uitademen is meditatie. Het verbindt je met je lichaam en je innerlijk en kan zo veel stress wegnemen. Van chronische stress weten we dat het ziek en ongelukkig maakt.’

- Hoe komt een harde wetenschapper bij meditatie uit?