'Het slijmvlies in de mond en maag nemen de antigenen uit zaadvloeistof sneller op dan het slijmvlies in de vagina'

De wetenschap achter de lacherigheid is overigens volstrekt serieus. Ongeveer een op de honderd vrouwen die zwanger probeert te worden, krijgt herhaaldelijk een miskraam. Mogelijk stoot het lichaam de foetus af, die bestaat immers deels uit ‘lichaamsvreemd’ weefsel van de vader. Al twintig jaar geleden kwam in Leiden immunoloog Carin Koelman op het idee dat er wellicht een verband is met die gegarandeerde manier waarop vrouwen eiwit van hun partner binnenkrijgen: fellatio.