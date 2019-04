Op de vijfde verdieping van een kantoorgebouw in de zakenwijk Ramat Gan in Tel Aviv huist de ngo Breaking the Silence. Een naamkaartje of deurbel ontbreekt, er hangt enkel een camera boven de versterkte stalen deur. Wie geen afspraak heeft, raakt er niet in. Hier worden getuigenissen verzameld, gecheckt en gepubliceerd van Israëlische militairen die niet in het reine komen met hoe ze de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden behandelden. Een van die berouwvolle soldaten is Avner Gvaryahu (33). Tien jaar geleden liep hij tijdens zijn legerdienst patrouille in de Palestijnse stad Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. ’s Nachts viel hij er huizen binnen om kinderen van hun bed te lichten en te arresteren. Vandaag is hij directeur van Breaking the Silence. In de ogen van veel Israëliërs staat dat gelijk met landverraad.

Gvaryahu maakt zich geen enkele illusie over de uitslag van de verkiezingen van 9 april. “Rechts en extreemrechts zullen zegevieren”, zegt hij. ‘Links kan amper nog een deuk in een pakje boter slaan. Wie premier wordt, Benjamin Netanyahu of zijn grootste uitdager Benny Gantz, maakt voor Breaking the Silence geen verschil. Ze willen ons allebei monddood maken. Ik hou mijn hart vast voor wat er zal volgen na 9 april.’

- Breaking the Silence startte in juni 2004 met zestig veteranen die schriftelijke getuigenissen en foto’s tentoonstelden over hun diensttijd in Hebron.