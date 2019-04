Donderdag reikte de Universiteit Antwerpen een eredoctoraat uit aan de Amerikaanse antropologe Heidi Larson, als ‘wereldautoriteit op het vlak van gevoelens die mensen hebben bij vaccinatie.’ Larson is professor aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) en is getrouwd met Peter Piot (70), rector van diezelfde universiteit en wereldautoriteit op het vlak van aidsonderzoek. Begin dit jaar wees het echtpaar Piot-Larson een verzoek voor een dubbelinterview beleefd van de hand. Een solo-interview zag Peter Piot dan weer wel zitten, al was dat niet voor meteen omdat hij voor het werk voortdurend onderweg was. Tot hij begin deze week liet weten deze donderdagvoormiddag in Antwerpen tijd te hebben.

Terwijl Heidi Larson samen met Nobelprijswinnaar Denis Mukwege in de Aula Rector Dhanis ter ere van hun eredoctoraat een masterclass verzorgen, beantwoordt Humo’s invloedrijkste Belg ter wereld van 2017 al staande mijn vragen. “Ik werk ook altijd rechtopstaand aan mijn bureau”, verontschuldigt hij zich. “Want van zitten krijg ik rugpijn.”

- U bent in de wolken met het eredoctoraat voor uw vrouw?