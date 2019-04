Onderwijspsycholoog Wim Van den Broeck: 'We hebben onze kinderen iets te narcistisch gemaakt'

‘Het is een mythe’, zegt Wim Van den Broeck (61). ‘En iedereen blijft ze maar herhalen, zelfs Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, deze week nog in Terzake: dat het welbevinden van kinderen een noodzakelijke voorwaarde is om goed te kunnen leren. En dat is niet juist, dat is in strijd met een kern­inzicht uit de psychologie: de cognitieve behoefte staat op zich, los van welbevinden. Natuurlijk wil iedereen, ook ik, dat kinderen zich goed voelen in de klas. Maar het idee dat welzijn nodig is om te kunnen leren, klopt niet. Al ben ik straks de enige die zich daartegen verzet, ik zal het blijven doen.’

Wim Van den Broeck is hoogleraar onderwijs- en ontwikke­lings­psychologie aan de VUB, met een extra specialisatie: de methodologie van wetenschappelijk onderzoek – die hem buitengewoon goed van pas komt als hij zich een weg baant door de berg aan hele en halve waarheden die over ons onderwijs worden verspreid. Weinig Vlaamse experts zijn beter geschikt om onze serie ‘Code rood in de klas’ – die de hele week in De Morgen liep naar aanleiding van het nieuws over de daling van de Vlaamse onderwijskwaliteit – af te sluiten met zijn visie op de stand van zaken. Die visie is, kort gezegd, erg streng.

‘Maar stop me niet in een hokje’, benadrukt hij. ‘Dit is geen kwestie van progressief of conservatief. En ik hou mij ook vér weg van partij­politiek, omdat ik mijn onafhankelijke positie enorm koester. Ik ga binnenkort, samen met onder meer collega’s Wouter Duyck en Pedro De Bruyckere, wel spreken op het N-VA-congres over onderwijs, maar ik wil niet in een kamp worden gestopt. Ik ga in op de uitnodiging van elke partij. Omdat het zo belangrijk is. Ik ga akkoord met het plan om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, om te onderzoeken hoe ons onderwijs in de problemen is gekomen.’