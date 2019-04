Alsof je een vakantie boekt. Ga naar een site als ‘La Vida, Golden Visas’, en je ziet een zeilboot in een azuurblauwe zee. Je leest: ‘La Vida biedt een keuze aan gouden visa voor investeringen in verblijf en burgerschap’, en je denkt: hm, waar zal ik eens naartoe gaan? De keuze is ruim. Je kunt bijvoorbeeld naar Antigua & Barbuda, Cyprus, Griekenland, Malta, Portugal, Saint Kitts of Vanuatu: niet de beroerdste plaatsen voor verblijf of burgerschap.

Je kiest bijvoorbeeld Malta, en weer zie je een prachtig plaatje, dit keer van de hoofdstad Valletta bij het vallen van de avond. Even doorklikken en je kunt precies lezen wat je moet doen als ‘individu met een ultra hoge nettowaarde’ om een verblijfsvergunning te krijgen of, beter nog, officieel staatsburger te worden. Het is heel overzichtelijk. Om te beginnen moet je minstens 650.000 euro storten in het nationale ontwikkelingsfonds, dat is opgezet door de regering. Dan moet je ook 150.000 euro aan staatsobligaties kopen én een huis aanschaffen dat minstens 350.000 euro kost (of iets huren voor 16.000 euro per jaar, dat mag ook).