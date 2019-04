Seks. Zou dat niet het laatste zijn waar iemand die terminaal ziek is aan denkt? Volgens W. niet. Hij verloor enkele jaren geleden zijn man J. aan longkanker en uitzaaiingen in de hersenen. ‘Het verlangen naar elkaar, dat is altijd gebleven. Tot het einde zijn we elkaar blijven zoenen en aanraken.’ Er waren wel beperkingen. ‘Op sommige momenten had J. te veel last. Dan wisten we allebei: dit is niet de dag. Maar als het wel lukte, dan genoten we er erg van.’

Seksuologe Charlotte Benoot is niet verrast over zo’n verhaal. Zij heeft net haar doctoraatsonderzoek over dit thema afgerond. ‘Het belang van seksualiteit en intimiteit in de laatste fase van iemands leven wordt onderschat’, besluit ze. Tijdens haar onderzoek merkte ze dat het onderwerp amper ter sprake wordt gebracht – noch door patiënten, noch door zorgverstrekkers. Dat is volgens haar te betreuren. ‘Goede palliatieve zorg omvat meer dan het onder controle houden van pijn. Het moet totale zorg zijn. Psychologische, sociale en spirituele aspecten moeten ook aan bod komen.’ Seksualiteit en intimiteit vallen daar volgens haar ook onder. ‘Als dat goed gaat, kan het net helpen om de draagkracht van een koppel te vergroten.’

Tegelijkertijd is het begrijpelijk, zegt Benoot, dat zulke innige momenten op de achtergrond verdwijnen als iemand terminaal ziek blijkt te zijn. Het praktische neemt dan de overhand. ‘Seks confronteert een koppel ook met verlieservaringen. Het kan niet meer als voorheen.’ Omdat iemand fysiek aftakelt, zijn of haar energiepeil keldert, omdat er pijn is.