Hoe de kilometerheffing politiek dynamiet werd

Goed nieuws voor de Vlaming die verknocht is aan het geluid van zijn ronkende automotor. De kilometerheffing die de Vlaamse regering liet bestuderen zal er voorlopig niet komen, wegens overbodig. Dat zit zo: om een wijziging in het rijgedrag te veroorzaken, moet de kilometerheffing autogebruik ontmoedigen en dus bestuurders raken in de portefeuille – mobiliteitsexperts zijn het daar al jaren over eens. Maar geen enkele politieke partij wil de Vlaming nog meer belasten om achter het stuur te kruipen. Logica zegt dan: ofwel komt de heffing er niet, ofwel zal ze geen rimpeling veroorzaken in ons rijgedrag.

Politieke immobiliteit

De geschiedenis van de kilometerheffing leest als een illustratie van de Belgische politieke immobiliteit. Al vijftien jaar lang beloven opeenvolgende Vlaamse regeringen een alternatieve verkeersbelasting die de mobiliteitsproblemen in ons land moet helpen oplossen. De regering-Leterme dacht aan een wegenvignet zodat ‘ook buitenlanders’ betalen op de Vlaamse wegen. In 2009 zei de regering-Peeters II te zullen onderzoeken hoe een kilometerheffing kon worden ingevoerd. Dezelfde belofte verscheen vijf jaar later opnieuw in het regeerakkoord van de jongste Vlaamse regering.

Het onderzoek is er, maar de politieke wil niet. De Vlaamse administratie heeft een rapport klaar waarin twee scenario’s overblijven: een belasting van gemiddeld ofwel 2 ofwel 5 eurocent per kilometer, waarbij het bedrag hoger of lager uitvalt afhankelijk van het tijdstip en de locatie. Om 8 uur ’s ochtends tuffen op de Brusselse ring wordt dus duurder dan een nachtelijk ritje op een West-Vlaamse binnenweg. De studie passeerde al langs de ministerkabinetten, maar de voorstelling van het eindrapport is verdaagd tot juni – tot na de verkiezingen dus. Ze bevestigt immers wat experts al lang weten: wie nog in de file wil rijden, zal dat cash betalen. Vlak voor de verkiezingen van 26 mei is de kilometerheffing daardoor politiek dynamiet geworden.