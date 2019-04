Carice van Houten over haar afscheid van GoT-priesteres Melisandre: 'Het is ook maar een rol'

‘Het is ook maar een rol’, zegt Carice van Houten, charmant hannesend met een rap verkruimelende bananencake in een Amsterdams café. De 42-jarige actrice is de eerste om heisa te relativeren; noem het haar on-Amerikaanse aard. ‘Het is niet zo dat ik zelf denk: o, dit was dé rol van mijn leven.’

Maar ze weet: daar denken heel wat mensen anders over. De fans, die je overal tegenkomt. Zoals die keer in Londen, toen ze een aanschaf overwoog in een kledingzaak. De vrouw die haar hielp bij de paskamers keek één keer, en nog een keer, en nog eens. ‘Met zo’n lichtzorgelijke blik: waar ken ik je ook alweer van? Als zoiets gebeurt, probeer ik zo normaal mogelijk te doen. Nou misschien heb je me een keer eh... gezien? Jaja, maar waar dan? Eh, op de televisie of zo. Maar wát is het dan, zei ze, wát is het dan? Oké, dacht ik. Eens zien wat er gebeurt als ik dit doe.’

Met een iets verstrakte blik prevelt Van Houten een zinnetje. Niet laag of snerpend, wel kil en indringend: ‘The night is dark and full of terrors.’