Een bedrag is niet bekendgemaakt, maar de overname van de exploitatievennootschap Antwerps Sportpaleis is er één van de grote soort. Live Nation, dat vooral naam maakte als concertpromotor en organisator van festivals als Rock Werchter en Graspop, krijgt de uitbating van het Sportpaleis, de Lotto Arena, de Antwerpse Stadsschouwburg, Vorst Nationaal in Brussel, de Capitole in Gent en de Ethias Arena, het Ethias Theater en de Grenslandhallen in Hasselt in handen. In tegenstelling tot eerdere berichten maken andere delen van de Sportpaleis Group - zoals ticketingsysteem Tele Ticket Service en PSE Entertainment, dat Night of the Proms en Het Schlagerfestival organiseert - geen deel uit van de overname.

Docent Cultuurmanagement Dirk De Corte (UAntwerpen) spreekt van ‘een coup’ in het Belgische concertlandschap.

De Corte «Tot nu toe baatte Live Nation geen venues uit in België. Nu krijgt het in één klap bijna alle grote concertzalen.’ Daarnaast beschikt Live Nation al langer over het ticketingsysteem Ticketmaster.»