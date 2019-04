Het onderzoek van de Amerikaanse George Washington University keek naar de astmapatiënten jonger dan 18 jaar in 194 landen en de concentratie van stikstofdioxide (N0 2 ) in die landen. Vervolgens berekende ze bij hoeveel van die kinderen de astma toegeschreven kan worden aan N0 2 . Het verkeer is de hoofdverantwoordelijke voor de N0 2 -uitstoot. De onderzoekers concluderen zo dat er elke dag wereldwijd 11.000 nieuwe astmapatiënten bijkomen door de uitstoot van het verkeer.

Slechts acht landen, waaronder Zuid-Korea, Koeweit en Qatar, doen het slechter dan België. Nederland scoort even slecht. 'Het gebied boven Samber en Maas vormt samen met de Nederlandse Randstad een hotspot van NO 2 -vervuiling', zegt Frans Fierens, directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. 'Dat komt door een hoge bevolkingsdichtheid, maar toch ook omdat België historisch een dieselland is.'