Vier boze buren aan het woord: 'Weet ge dat ge daaraan kunt sterven? Aan lawaai'

LANGEMARK

Gehalveerd speeltuintje

‘Rust, mijnheer. Wij willen alleen rust. Wij zijn geen boemannen. Ik wil er eigenlijk zo weinig mogelijk over zeggen. Het zijn niet alleen wij die er last van hebben, weet u. Onze zoon, hier verderop in de straat, die staat aan onze kant. Het zijn ook niet wij die om deze toestand hebben gevraagd. Dit is iets tussen ons en het gemeentebestuur.’

In haar deuropening oogt mevrouw F. getergd. Ze ademt onrustig.

Zij en mijnheer F. zijn al acht jaar verwikkeld in een procedurele oorlog met de speeltuin van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Buitenbeentje in de Klerkenstraat in Langemark. Een initiële protestbrief handelde over het tikkende lawaai van kinderfietsjes op de metalen regendeksels op de speelplaats. Het gemeentebestuur voorzag alle deksels van een dempende rubberlaag. Vorige zomer maakte het koppel zijn beklag over ‘aanhoudend getier en geroep’, al van acht uur ’s ochtends. Een tussenmaatregel bestond er toen in dat het zestigtal kinderen nog slechts in kleine groepjes buiten mocht spelen.