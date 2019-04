Van tol tot credits: dit zijn zes mogelijke alternatieven voor de kilometerheffing

1. Tolheffing

Een belasting waarbij alle voertuigen een vast bedrag betalen om een bepaalde zone binnen te rijden. Die zone kan een brug, een tunnel of een volledige stad zijn.

Nu de kilometerheffing dood is, wijzen mobiliteitsexperts in de richting van een tol. Volgens Cathy Macharis, professor duurzame mobiliteit aan de VUB, zou zo’n tol voor Brussel zelfs meer opbrengen dan een kilometerheffing. De afstand die automobilisten er afleggen, is immers niet zo groot. De noodzakelijke investeringen zijn klein. ‘Er hangen nu al camera’s met nummerplaatherkenning voor de lage-emissiezone. Die zouden we ook voor de tolzone kunnen gebruiken’, zegt ze.

Een stadstol zou handig zijn om de 190.000 Vlamingen en Walen die elke ochtend de hoofdstad binnenrijden te laten betalen voor hun gebruik van de Brusselse infrastructuur. Met de zesde staatshervorming vloeide er al 461 miljoen euro naar Brussel om de overlast van pendelaars te compenseren, maar volgens Brusselse politici volstaat dat niet om de kosten te dekken. Zeker niet na de zware investeringen in de renovatie van de Brusselse tunnels.