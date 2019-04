In Berlijn groeit het Joodse onbehagen: is de Duitse hoofdstad het centrum van het Europese antisemitisme?

Schichtig komen twee Duitsers van Arabische herkomst het Israëlische restaurant binnen. Hun chef, Yorai Feinberg, wenkt hen naar de tafel waar hij de Volkskrant te woord staat over zijn ervaringen met antisemitisme in Berlijn. De jonge mannen slaan het aanbod af en verdwijnen in de keuken waar ze als kok werken. ‘Ze zijn bang voor negatieve reacties in de Arabische gemeenschap, niemand mag weten dat ze hier een baan hebben’, zegt Feinberg. De twee willen absoluut niet gefotografeerd worden en zelfs hun voornamen niet noemen.

De 37-jarige Israëli Feinberg, die zeven jaar geleden het gelijknamige restaurant opende in een chic deel van Berlijn, is wellicht het bekendste mikpunt van antisemitisme in Duitsland. In 2017 filmde zijn toenmalige vriendin een minutenlange tirade van een 60-jarige Duitser tegen Feinberg, die voor zijn restaurant een sigaret rookt. Wijzend op een menora, de zevenarmige Joodse kandelaar op de vensterbank van het restaurant, verwijt de man Feinberg dat diens ‘soort’ niet in Duitsland thuishoort. Het Palestijns-Israëlische conflict wordt erbij gehaald (‘Joden moeten ook weg uit Palestina’). De scheldpartij eindigt met een verwijzing naar de gaskamers “waar jullie allemaal naar terug zouden moeten gaan”. Toen was voor de restauranthouder de maat vol.

Op het filmpje, dat viraal ging op internet, is te zien hoe Feinberg een passerende politieauto aanhoudt. Hij doet kort daarop aangifte tegen de man, Ingolf S. Die wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden en een boete van een kleine 2.000 euro wegens het aanzetten tot rassenhaat, belediging en het weerstand bieden bij zijn aanhouding.