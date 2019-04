Peter Mertens en Tom Van Grieken kruisen de degens: 'Op sommige punten kunnen we samen tegen het establishment vechten'

Of we willen noteren dat beide heren liever met Bart De Wever in de clinch waren gegaan. ‘Mijn achterban apprecieert het niet dat ik hier met hém aan tafel zit,’ zucht Peter Mertens. Tom Van Grieken klinkt gematigder: ‘Oppositiepartijen moeten elkaar geen vliegen afvangen. Op sommige punten kunnen we samen tegen het establishment vechten.’ Maar op zijn debatmap plakt de slogan ‘Liever dood dan rood’, en een cartoon van Karl Marx op een stapel schedels, met de tekstballon: ‘Sorry kameraden, het was maar een theorie.’

HUMO U wordt allebei populisten genoemd. Is dat een scheldwoord of compliment?

Tom VAN GRIEKEN «Populisten, fascisten, racisten, kakkerlakken… Dat raakt me niet meer.»