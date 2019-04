Matteo (24) kijkt sinds zijn 14de naar porno: 'Door porno verwacht ik soms te veel van mijn bedpartners'

'Met mijn bedpartners babbel ik over porno, omdat ik graag seksstandjes nadoe die ik in de video’s heb gezien.'

Matteo «Dit jaar vier ik mijn 10-jarig pornojubileum. Rond mijn 14de begon ik met masturberen. Ik fantaseerde meestal over mensen die ik ken. Na een bepaalde tijd verlangde ik naar meer. Daarom surfte ik naar een pornowebsite.

»Ik kijk nog altijd naar porno om me te ontspannen. Het is leuk om ernaar te kijken en er niet al te veel bij na te denken. Rustig een filmpje opzetten en masturberen: het is handig. Daarnaast kan ik door porno op elk moment van de dag mezelf bevredigen.

»De pornowebsites waar ik naartoe surf hebben een uitgebreid assortiment. Er zijn verschillende categorieën waaruit ik kan kiezen, afhankelijk van mijn mood. Ook aan vrouwen is er geen gebrek. Ik bevredig mezelf, terwijl ik naar mijn ideale vrouw kijk.

»Mijn vrienden en ik praten wel eens over de pornoactrices. Voor ons is het geen taboe. Ook met mijn bedpartners babbel ik over porno, omdat ik graag seksstandjes nadoe die ik in de video’s heb gezien.

»Porno heeft zeker een impact gehad op mijn seksleven. Mijn libido is erdoor verhoogd en ik heb vaker nood aan seks. Ik heb meer fantasie en verwacht ook dat mijn bedpartner openstaat om de dingen die ik zie uit te proberen.

»Het heeft ook een keerzijde. Door porno verwacht ik soms te veel van mijn bedpartners. Dat leidt tot teleurstellingen, waardoor ik minder zin heb om daarna nog seks te hebben met hen.»

