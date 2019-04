In bejaardentehuizen en scholen worden broedmachines en kuikens wel vaker ingezet ter educatie of decoratie, maar in aanloop naar Pasen neem dit ieder jaar een vlucht. Dan zijn ze ineens ook te zien als versiering in tankstations en kapperszaken. Reden voor Comité Dierennoodhulp en Een Dier een Vriend deze maand te komen met de klaaglijn, ‘omdat kuikens recht hebben op een moeder en geen speelgoed of vermaakartikel zijn’.

Sandra van de Werd van het Comité stuurt naar alle ‘misbruikers’ waarover een melding binnenkomt een brief met de bezwaren tegen het houden van de troeteldiertjes, of ze gaat persoonlijk langs met het aanbod de kuikens mee te nemen. ‘Meestal hebben ze er niet over nagedacht en dan proberen we ervoor te zorgen dat ze dit wel gaan doen.’

Ze krijgt bijval van Caring Vets, een groep dierenartsen die strijdt voor meer dierenwelzijn. Zij zijn van mening dat het in een broedmachine uitbroeden van kuikens en de diertjes blootstellen aan stress door ze op elk gewenst moment op te pakken – ‘enkel ter vermaak’- een ernstige aantasting is van het welzijn van dieren: ‘Onaanvaardbaar en in strijd met de wet.’ Van het gesleep met kuikens gaat volgens Caring Vets bovendien een signaal uit dat je met dieren kunt doen wat je wilt. ‘Een zeer slecht voorbeeld voor kinderen en jongeren.’