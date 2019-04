Professor Ingrid Robeyns: 'Als schatrijke filantropen echt een betere wereld willen, vragen ze hogere belastingen'

Professor Ingrid Robeyns is niet voor één gat te vangen. Al twee decennia bestudeert ze wat onrechtvaardigheid is, de laatste jaren richtte haar onderzoek zich op extreme rijkdom. Eerst studeerde ze economie in haar geboortestad Leuven, daarna een jaar politieke en sociale wetenschappen in het Duitse Göttingen, en vervolgens ook nog eens filosofie. Doctoreren deed ze in Cambridge, nu werkt ze in Utrecht. Ze spreekt even rad en onbeschroomd als een Nederlander, maar met een zachte Vlaamse tongval.

Vorige maand publiceerde ze bij uitgeverij Prometheus 'Rijkdom. Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord?' Daarin betoogt ze even helder als beknopt dat niemand beter wordt van extreme rijkdom, ook de rijken zelf niet.

De ‘filantropenwedloop’ na de brand in de Notre-Dame zou een hoofdstuk in haar volgend boek kunnen worden.