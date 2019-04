'Veel feministen citeren selectief uit de wetenschappelijke literatuur, ze kiezen alleen wat in hun kraam past'

‘Ja, ik sta in de traditie van Etienne Vermeersch’, zegt Griet Vandermassen. ‘Ik probeer helder en logisch te denken, zonder mij te laten sturen door persoonlijke ervaringen of ideologie. Ik wil op een wetenschappelijk objectieve manier begrijpen wat er gaande is, om goed geïnformeerd te kunnen nadenken over oplossingen voor problemen.’

Net zoals haar Gentse collega-filosoof Maarten Boudry komt Griet Vandermassen uit de academische stal van Johan Braeckman, de opvolger van Vermeersch. Meer dan 15 jaar geleden doctoreerde ze over de botsing tussen evolutietheorie en feminisme. Toen dat doctoraat in 2005 verscheen als boek voor het brede publiek, onder de titel Darwin voor dames, kreeg ze daarvoor relatief weinig aandacht. ‘In 2005 liep de vrouwenbeweging nog met een boog om mijn boek heen’, lacht ze. ‘Ze probeerden mij te negeren.’

Dat zal nu compleet anders zijn. De voorbije jaren werkte Vandermassen aan een stevige update van haar boek, met een overzicht van alle psychologische en gedragsverschillen tussen man en vrouw. Het resultaat, een klepper die luistert naar de titel Dames voor Darwin, is incontournable. Wie voortaan nog iets zinvols hoopt te zeggen over gender en sekse, moet op z’n minst ook dit boek lezen.

‘Ik weet dat er kritiek zal komen’, weet Vandermassen. ‘Daarom ben ik grondig te werk gegaan. Om stevig in mijn schoenen te staan. Ik ben in het Nederlandse taalgebied de enige vrouw die zich met deze materie bezighoudt. In de Verenigde Staten zitten veel vrouwen in dit onderzoek. Hier sta ik nog alleen.’