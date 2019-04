Disney-erfgenaam Abigail vindt de beloning van de Disney-topman krankzinnig hoog

Abigail Disney, kleindochter van de broer van Walt Disney, maakt zich kwaad over de beloning van de topman van het entertainmentconcern. De documentairemaker en aandeelhouder van Disney noemt het krankzinnig dat CEO Robert Iger ruim duizend keer meer verdient dan een modale werknemer. “Dit is in strijd met ons aangeboren gevoel voor eerlijkheid.”

'Abigail Disney stelt voor om de helft van de inkomsten van de CEO te geven aan het kwart van de werknemers dat het minst verdient'

In een lange reeks tweets zet ze uiteen hoe Disney bijdraagt aan ongelijkheid in de samenleving, door alleen de top van het bedrijf te laten profiteren van de enorme winsten. Ze merkt op dat ze te weinig aandelen in Disney heeft om de koers te kunnen veranderen.