De aanslagen in Sri Lanka: 'Het land is een broeinest van etnische strijd'

Sri Lanka is het land waar etnische conflicten al meer dan 2000 jaar tot oorlog, geweld, pogroms en vele doden leiden. Het is de eerste reactie van Paul van der Velde, hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als specialisatie Aziatische religies. Ondanks die geschiedenis noemt hij de aanslagen met Pasen op katholieke kerken, een evangelische kerk en grote hotels merkwaardig. Ze passen eigenlijk niet in het historische plaatje.

De geschiedenis van Sri Lanka kenmerkt zich door oorlogen en aanslagen tussen de boeddhistische Singalezen en de voornamelijk hindoeïstische Tamils. Maar ook tussen Singalezen en moslims. En in mindere mate tussen Singalezen en christenen. De boeddhisten zijn de dominante groep op het eiland onder India dat zo groot is als de Benelux en 22 miljoen inwoners heeft, waarvan twee derde Singalees.

Van der Velde kwam er regelmatig om rondleidingen over de historie en cultuur te geven. De laatste keer was in 2013.