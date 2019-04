‘Un, deux…’ Op de derde tel schieten twee meisjes in elkaars nek, en begint de bovenste hun zelfgemaakte lijm uit te smeren op een muur aan de Brusselse Congreskolom. Een gebouw van de stad. 'Ah, bon? Maar zou het plakken? Ik vind dat nog niet zo’n slecht idee.' Een poster in A0-formaat wordt uitgerold, beplakt en uitgestreken. 'Vite, quoi', en ze zijn weer weg. Op de zijgevel van het gebouw van Brussel Preventie en Veiligheid prijkt nu een gigantische foto van een vagina. Ondertekend: Laisse les filles tranquilles.

Het collectief van drie jeugdvriendinnen Gaby (23), Jill (23) en Sasha (25)* drukt al een jaar zijn stempel op de Brusselse straten. Met spuitbussen en affiches verspreiden ze duidelijke slogans in even simpele blokletters: laat de meisjes gerust. Anoniem, want de vrouwen willen de boodschap laten primeren op hun persoon.

Gaby «We zijn begonnen uit woede en haat. We kenden nog niets van feminisme, maar we waren het kotsbeu. De kusjes en nafluitingen op straat, het moeten nadenken over onze outfits bij het uitgaan.»