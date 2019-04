Komieken aan de macht, na Oekraïne ook in België?

Nadat acteur en komiek Volodimir Zelenski ook de tweede ronde van de Oekraïnse presidentsverkiezingen overtuigend won, moet je hem sinds vorige zondag Meneer de President noemen. Doet het succes van Zelensky andere comedians dromen? We vroegen het aan Kamagurka , Wim Helsen en Freddy De Vadder , die in zijn nieuwste show ‘Freddy for President’ al de daad bij het woord voegde.

'Het is maar om te lachen,' zullen veel mensen gedacht hebben over acteur, comedian en presidentskandidaat Volodimir Zelenski. In ons land hoef je niet meer uit te leggen dat politiek soms ook een komedie kan zijn. Maar sinds vorig weekend de acteur/comedian Volodimir Zelenski de presidentsverkiezingen in Oekraïne won, komen beide werelden plots samen. 'Je gaat toch geen president verkiezen omdat die iedere dag een goed mopje op Twitter gooit?'

HUMO Zie je jezelf ooit in de politiek stappen?

Kamagurka «Ik vind het idee wel grappig, een komiek in de politiek, maar ik zou het nooit doen. De vrijheid die ik nu heb in de comedy om te doen en te zeggen wat ik wil, is zowat het tegenovergestelde van de politiek. Als je de reeks 'Borgen' (de Deense fictieserie over eerste minister Birgitte Nyborg, red.) hebt gezien, weet je hoe het er achter de schermen aan toe gaat in de politiek en dat je soms eens een mes in de rug kan verwachten.»

Wim Helsen «Ik mis de daadkracht, de intelligentie, de energie, de betrokkenheid, het werkvermogen en de durf om iets te betekenen in de politiek. Bovendien is politiek bedrijven een vak. Ik denk niet dat je dat in één-twee-drie kan. Ik heb nogal veel respect voor politici.»

Freddy De Vadder «Ik zou met mijn eigen partij 'Afslag Freddy' gaan voor de Europese verkiezingen. Als zelfs de VRT te lui is om 'Bevergem' te ondertitelen in het Engels, dan moet ik maar zelf naar het Europees Parlement gaan om het direct in alle talen te vertalen.»

'De vrijheid van de comedy is juist het tegenovergestelde van de politiek' Kamagurka

HUMO Met welke regeltjes of wetten zou jij komaf maken?

De Vadder «Een verbod op warm water in de lavabo’s van tankstations! Dat is onnozel dat ze ons verplichten om fris water te kopen. Successierechten zou ik afschaffen. Ik zie bij veel vrienden dat hun ouders jarenlang gewerkt hebben om iets achter te kunnen laten voor hun kinderen. En dan moeten ze een lening aangaan om die successierechten op het huis te kunnen betalen. Freddy gaat alle erfeniskosten afschaffen op de eerste twee huizen. Het derde huis ga ik dan wel aan 99 procent belasten. De rijkdom gaat rap herverdeeld zijn met Freddy.»

Helsen «Aparte regionale kieskringen. Elke Belg zou op elke partij die in België opkomt, moeten kunnen stemmen. Partijen moeten zich verantwoorden aan alle mensen van het land, en rekening houden met de verzuchtingen van het volk aan de andere kant van de taalgrens.»

Kamagurka «Ik zou de ring rond Antwerpen verleggen naar Brussel, dan heb ik nooit file als ik naar Antwerpen moet. Het vrachtverkeer mag ook aangepakt worden, met een tolheffing op buitenlandse trucks. Mensen moeten ook minder drinken. In plaats van 2 liter, mag je vanaf nu maar 20 centiliter drinken.En ik zou het meer laten regenen, die droogte hier is echt onhoudbaar.»

'Politici zijn nu de nieuwe soapsterren, bij gebrek aan goeie programma’s op tv (Op Bevergem na natuurlijk' Freddy De Vadder

HUMO Macht heeft een vreemd effect op mensen, welke extravagante eisen zou je als president stellen?

Helsen «De president moet worden aangesproken als 'magister'.»

De Vadder «Je kan daar nooit ver genoeg in gaan. Politici zijn nu zowat de nieuwe soapsterren, bij gebrek aan goeie programma’s op tv (met uitzondering van 'Bevergem').»

HUMO Met welke slogan zou jij je kiezers overtuigen?

Helsen «'Ik weet het ook niet' en 'Niets ontkennen'.»

Kamagurka «'Je hoeft niet te stemmen, ik ben al verkozen.'»

De Vadder «'Afslag Freddy – Voor bruggen en beken.' Wie kan daar nu tegen zijn?»

HUMO Kan de politiek wat meer humor gebruiken?

De Vadder «Breek me de bek niet open, natuurlijk moet er altijd meer humor in de politiek zijn. Maar het humorischtisch spectrum van politici is heel eendimensionaal. Theotje Francken die migranten te kakken zet of Bart De Wever die in een pandapak van een podium valt, dat zijn toch niet de meest geslaagde slapstick momenten in de geschiedenis van de comedy. Laat humor dus maar over aan de echte comedians.»

Kamagurka «Er mag altijd en overal meer humor zijn, maar je mag humor niet misbruiken om mensen zand in de ogen te strooien. Ik vind het bijvoorbeeld al grappig dat sommige politici zeggen dat ze voor de toekomst staan en zich dan in ouderwetse kostuumpjes kleden. Maar laat humor aan de humoristen en politiek aan de politici. Je gaat toch niet stemmen op een president omdat die iedere dag een goed mopje op Twitter gooit? Ik vind het wel straf dat die Zelinsky doorgezet heeft, maar ik heb er niet zo’n goed gevoel bij. Zijn leven zal nu wel helemaal veranderen en als de corruptie in Oekraïne inderdaad zo doordrongen is, zal hij wel goeie bodyguards in dienst moeten nemen.»

HUMO Op welke comedian zou jij stemmen?

Helsen «Bart Cannaerts, Wouter Deprez, Kamal Karmach, Jeroen Leenders en Freddy Devadder.»

De Vadder «Niemand anders dan Freddy kan dat. Sommige komieken zijn al verbrand door promovideo’s te maken voor Koning Filip. Als Geubels echt in de voetsporen wil treden van zijn grootste fan, dan moet hij ook een buitenechtelijk kind adopteren. Mocht Freddy koning zijn, dan zou ik Wim Helsen en Gunter Lamoot adopteren, want die zouden met hun absurditeit al snel komaf maken met alle formaliteiten in het koningshuis.»

Kamagurka «Ik zou geen enkele comedian vertrouwen. Comedy is opportunistisch, je moet altijd kunnen scoren op een podium. Het publiek moet lachen en tevreden naar huis kunnen gaan. Op het einde is er altijd applaus en in de politiek moet je soms beslissingen nemen die niet op applaus onthaald worden. In de jaren 80 werkte ik mee met de redactie van Hara Kiri (later Charlie Hebdo) aan de presidentskandidatuur van Coluche (Franse komiek/acteur, red.). Wij maakten toen gewoon wat cartoons en mopjes, maar omdat Coluche zo populair werd, begonnen de ‘echte’ kandidaten onrustig te worden. Op den duur werd het wat te echt en te serieus, dus hebben we dan zelf beslist om de stekker er uit te trekken.»