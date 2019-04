Het is niet simpel om vandaag de dag een steenrijke filantroop te zijn. Veel weldoeners beleven moeilijke momenten in het huidige klimaat van groeiende weerzin tegenover de elite, en scepsis over de motieven van de superrijken en de mate waarin hun altruïsme gemotiveerd is door welbegrepen eigenbelang.

'Er zijn zeer zeker uiteenlopende zienswijzen op filantropie in de maatschappij', zegt Melinda Gates, die samen met haar echtgenoot Bill aan het hoofd staat van een liefdadigheidsorganisatie die hun naam draagt en die zich tot doel stelt de gezondheidszorg in de wereld te verbeteren en de armoede te verminderen. Met een kapitaal van 50,7 miljard dollar (45 miljard euro) is ze de grootste charitatieve stichting ter wereld. 'Gelukkig genoeg leven we in een democratie, en kunnen we allemaal zelf bepalen hoe we willen dat de dingen eruitzien.'

In dat opzicht focust Melinda Gates, zowel in Amerika als in het buitenland, op vrouwenrechten, een thema dat ze exploreert in een nieuw boek, The Moment of Lift. 'Ik voel woede', zegt ze over het onrecht dat ze gezien heeft. 'Het is mijn taak om dat om te zetten in brandstof voor mijn werk.'