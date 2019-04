Het was een plaatje voor de geschiedenisboeken. Of voor de screensaver van uw computer, zo u wilt. Kanye West op een schijnbaar afgelegen grasheuvel, in een purperroze outfit, omgeven door extatische gospelzangers en -muzikanten in al even purperroze habijten die hun armen en blik naar de hemel richtten en ‘Jesus Walks’ zongen. ‘Sunday Service’, zo heet het nieuwste muzikale project van de rapper/producer, waarbij gospelversies van zijn oeuvre te berde worden gebracht door een liveband en een koor. West promootte het gebeuren de voorbije weken al onder veel bijval op Instagram, en werd vervolgens uitgenodigd om het kunstje over te doen voor een livepubliek op het megalomane Amerikaanse muziek- en kunstenfestival Coachella.

Ik zat erbij en keek ernaar, op het beduimelde scherm van mijn iPhone, aan de paastafel op het familiefeest in de banlieue van Antwerpen. ‘Lijkt wel een misviering’, merkte mijn grootvader op. ‘Is de jeugd weer religieus?’ “Mpfnjoah”, moffelde ik mijn antwoord weg in een hap paaslam, terwijl ik probeerde te verbergen dat deze ketter geen idee had waarvoor dat paaslam, laat staan Pasen, eigenlijk staat. Dat West en de zijnen op dat moment herhaaldelijk ‘He’s alive!!’ in mijn gezicht schreeuwden, was blijkbaar te subtiel als hint.