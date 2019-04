Wordt het een bruin velletje met ros haar of een blanke huid met zwarte kroezeltjes? Het is al negen maanden lang de vraag van één miljoen in het Verenigd Koninkrijk. Met een knappe Afro-Amerikaanse moeder en een rossige, wat sproetige vader kan het uitzicht van de baby alle kanten uit. Eén ding is zeker: ‘Baby Sussex’, zoals de kleine al negen maanden wordt genoemd, is de eerste Britse royal met Afro-Amerikaanse genen in eeuwen.

De Britse tabloids toonden de afgelopen weken à volonté beelden van hoe de baby er zou kunnen uitzien. Er werden specialisten af en aan gesleept om uit te leggen dat er bij gemengde koppels, zoals Meghan en Harry, niets zeker is. In de meeste gevallen krijg je qua huidskleur en haar een ‘verdunning’ van de kenmerken van de ouders, wat dus in dit geval een baby met lichtbruine huid en bruin-rosse haardos moet opleveren.

Maar sommige genen kunnen blijkbaar ook dominanter zijn dan andere, waardoor je evengoed een bepaald kenmerk van vader of moeder in volle glorie kan erven. En dan behoort een baby met donkere huidskleur en rossig haar wel degelijk tot de mogelijkheden.

Zijn uitzicht was maar een van de vele bronnen van speculaties over Baby Sussex, al voor de geboorte het Meest Besproken Kind van het Jaar. Harry en Meghan zijn nogal gesteld op hun privacy en lieten de voorbije maanden zo weinig mogelijk los over hun plannen. Waardoor royalty­fans naar hartenlust konden beginnen speculeren en zo voor eventjes de brexit­besognes vergeten.