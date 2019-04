'Ik denk dat ze in het buitenland met open mond naar al die tuinkabouters gaan kijken' Tom Waes

‘Waanzinnig’. Zo noemt actrice Elise Schaap het dat de serie Undercover, waarin ze een hoofdrol vertolkt, vrijdag in première gaat op Netflix. De streamingdienst heeft 148 miljoen abonnees, in meer dan 190 landen. In theorie kunnen die allemaal kijken naar de belevenissen van twee undercoveragenten, een xtc-handelaar en zijn vriendin op een camping in Belgisch-Limburg.

De Vlaams-Nederlandse serie is ondertiteld in 24 talen en dialecten – van Thais tot Roemeens – en nagesynchroniseerd in negen, waaronder Engels, Pools, Turks, Spaans en Portugees. ‘Het is mooi en bijzonder dat zoveel mensen Undercover in hun taal kunnen zien’, zegt Schaap, die de vriendin van de drugsbaron speelt. ‘Ik hoop dat het aanslaat in andere landen. We kijken hier ook massaal naar Scandinavische series en La casa de papel uit Spanje, dus waarom niet?’