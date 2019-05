Noor (21) slaapt al jaren slecht: 'De ene nacht slaap ik een kwartier, de andere nacht vijf uur'

Noor «Doornroosje is een echte gelukzak. 24/7 slapen, da’s de shit. Mijn slaaptekort is al zo ver gekomen dat ik jaloers ben op een Disney-figuur. Echt erg, al zeg ik het zelf.

»Als ik geld kreeg om 'ik ben moe' te zeggen, was ik nu rich and famous. Helaas win je niets met een slaaptekort.

»Ik kan me de laatste keer dat ik me uitgerust voelde niet eens herinneren. Sinds mijn 16 jaar lig ik ’s nachts vaak wakker. Les op school, studeren, chillen met vrienden, psychologe spelen als mijn besties triest zijn, antwoorden op duizend berichtjes, sociale media onderhouden: zoveel om te doen en zoveel om aan te denken. Ik krijg er stress van. Zo is mijn slaaptekort ontstaan.

»Tegenwoordig heb ik in het dagelijkse leven veel minder last van zenuwen. Maar de stress om mijn slaaptekort blijft. En daar lig ik wakker van. ’s Nachts giert de adrenaline door mijn lijf en stroomt een waterval aan gedachten door mijn hoofd. Net wanneer ik probeer te pitten. Ik knijp dan mijn ogen stevig toe in de hoop dat de moeheid het gevecht mijn stress verslaat. Maar de stress is altijd sterker.

»Aan acht uur slaap kom ik bijna nooit. De ene nacht slaap ik een kwartier, de andere nacht vijf uur. Om het uur wakker worden is ook een typisch fenomeen voor mij. Natuurlijk zijn er ook nachten waarop ik lekker slaap zonder de uren te tellen. Zàààlig, maar uitzonderlijk. Daardoor sleept mijn slaaptekort aan.

»De moeheid heeft een grote impact op mijn leven. Ik heb het gevoel dat ik niet altijd goed kan functioneren. Ik struikel vaak over mijn woorden, ben traag en afwezig met mijn gedachten.

»Ik probeer ondertussen steeds minder aan het slaaptekort te denken. Ik lees en kijk leuke series. Die verhalen zinderen na in mijn gedachten. Dat helpt een beetje om die stress over mijn slaaptekort te verdringen.»

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.