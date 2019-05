Wat als de Belgische staat wietboer zou worden?

Als de staat de rol van cannabisboer zou spelen, dan levert dat niet alleen geld op voor de staatskas, maar kan het aantal gebruikers ook stabiel blijven. Dat blijkt uit een studie van de Vrijdaggroep, op vraag van de krant Le Soir. Daarin beschouwt de denktank verschillende scenario's gaande van enkel de consumptie van cannabis legaliseren tot de productie overlaten aan de vrije markt.

Audrey Hanard, voorzitter van de Vrijdaggroep «De hypothese waarin de overheid alles in handen neemt, heeft potentieel de meest positieve gevolgen voor de overheidsfinanciën. Het is ook een manier om de zwarte markt voor cannabis volledig leeg te zuigen. Maar je moet er dan wel voor zorgen dat je de juiste prijs op cannabis plaatst. Anders neemt het aantal gebruikers toe.»

De Vrijdaggroep, een denktank die enkel uit vrijwilligers bestaat, legt elf euro per gram op tafel. Als de prijs lager ligt, zou dat er in combinatie met de legalisering toe leiden dat net meer mensen wiet gaan gebruiken. Als cannabis legaal wordt en de overheid laat het initiatief volledig over aan de privésector, dan zou de prijs dalen naar negen euro. In dat geval explodeert het aantal gebruikers met 78 procent. Wordt de consumptie van cannabis legaal, maar blijven de productie en de verkoop buiten de wet, dan neemt het aantal gebruikers ook toe, maar 'slechts' met zo'n 19 procent.