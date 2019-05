Hoe de 'red pill' van The Matrix werd gekaapt door vrouwenhaters en rechts-extremisten

Voor zover de eeuwwisseling klassieke filmscènes kent, is dit er zeker eentje: het moment uit 'The Matrix' waarop hacker Neo (Keanu Reeves) moet kiezen tussen een rode of blauwe pil. Verzetsstrijder Morpheus (Laurence Fishburne) wil Neo ervan overtuigen dat de gewone wereld één grote illusie is – de ‘matrix’ – en dat alle mensen, inclusief Neo zelf, als slapende slaven worden geparasiteerd door een hoogst geavanceerd machinevolk. Om net als Morpheus en collega-partizaan Trinity (Carrie-Anne Moss) voorbij de matrix te kunnen kijken en te weten wie zijn vijand is, zal Neo een door Morpheus aangereikte pil moeten slikken. ‘Neem de blauwe pil en het verhaal houdt op, je wordt wakker in je bed en gelooft wat je maar wilt geloven. Neem je de rode pil, dan blijf je in Wonderland en laat ik je zien hoe diep het konijnenhol gaat.’

'The Matrix' (Lana en Lilly Wachowski) viert in 2019 zijn twintigste verjaardag. En zoals de destijds baanbrekende trucages nog helemaal niet verouderd zijn – Neo ontwijkt nog steeds kogels in overtuigende superslowmotion, terwijl de camera 360 graden om hem heen draait – zo blijft ook het pillenmoment een fantastische scène. De omineuze en toch verleidelijke toon waarop Morpheus zijn zinnen zegt. De symmetrische close-up van zijn uitgestrekte handen, de blauwe pil in de ene, de rode in de andere. Neo’s gezicht, dubbel weerspiegeld in Morpheus’ zonnebril, alsof je hem twee kanten op ziet denken. Met zo veel filmische virtuositeit zou het bijzonder suf zijn geweest als Neo niet voor rood maar voor blauw had gekozen.