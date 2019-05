Tegenover soortgenoten kunnen honden behoorlijk asociaal zijn

In de steentijd begonnen wolven en mensen samen te leven. Vermoedelijk beschermden mens en wolf elkaar tegen gevaar en jaagden ze samen. Duizenden jaren van training en selectie door de mens resulteerden uiteindelijk in de hedendaagse hond.

Onderzoekers van de Weense Universiteit voor Diergeneeskunde en de Franse Universiteit van Tours vroegen zich af hoe het zit met verschillen in sociaal gedrag tussen honden en wolven. Is de hond door de eeuwen door het contact met de mens socialer geworden, of is juist de wolf socialer is omdat deze nog in roedels leeft?

Hun onderzoek wees uit dat wolven beter voor hun soortgenoten zorgen dan honden, schrijven de wetenschappers in vakblad Plos One. In een experiment kregen wolven en honden de keuze om hun roedel- en soortgenoten van voedsel te voorzien of juist niet. Wolven kozen er aanzienlijk vaker voor om andere wolven van voedsel te voorzien, maar alleen als die andere wolf bij hun eigen roedel hoorde.