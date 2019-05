Helpt een spuitje botox tegen chronische migraine?

Stelt u zich eens voor dat u vijftien dagen per maand (ernstige) hoofdpijn hebt, waarvan minstens acht dagen migraine. Dat is het lot van patiënten met chronische migraine. De laatste jaren wint een in de Verenigde Staten populaire behandeling ook bij ons terrein: botox spuiten.

Helpt dat? In particuliere klinieken kunnen migrainepatiënten voor ongeveer 200 euro botox krijgen. Op websites van die klinieken staan lovendereacties van patiënten. Het is echter de vraag of botox altijd terecht wordt gegeven, aangezien bij de meeste privéklinieken geen hoofdpijnspecialisten betrokken zijn, stelt Gisela Terwindt, neuroloog en hoofdpijnspecialist van het Leids Universitair Medisch Centrum(LUMC).

Botox zou slechts effectief zijn voor een beperkte groep patiënten, namelijk die met chronische migraine. En zelfs binnen diegroep werkt de stof niet voor iedereen.