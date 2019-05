Delray Beach, Florida. De roze bungalow is gelegen in een uitgestrekt park, waar het gras iets te groen is en de vakantiehuisjes eruit zien als taarten die smelten in de zon. Voor de deur staat een Buick Century met op de nummerplaat een tekst: Law, Not War.

Was de hippieslogan niet Make Love, Not War? Ja, maar dit is de auto van Ben Ferencz (99). Als 27-jarige werd Ferencz benoemd tot hoofdaanklager bij een van de Neurenberg-processen tegen de nazi’s. Een eigenzinnige aanklager, want het vervolgen van de nazi’s interesseerde hem minder dan de vraag: hoe kunnen we dit soort oorlogsmisdaden in de toekomst voorkomen? Ferencz droomde van een Internationaal Strafhof. Schreef er boeken over en lobbyde ervoor. Het kwam er. Inmiddels is Ferencz de enige nog levende aanklager van Neurenberg. Hij werkt naar eigen zeggen nog elke dag, geeft lezingen en gastcolleges. In het Nederlandse tijdschrift Nexus uitte hij in april felle kritiek op president Trump.

'Mensen riepen Sieg Heil. Deutschland über alles! Klinkt dat bekend? Make America great again!'