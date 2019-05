Studio Brussel-presentator Christophe Lambrecht overleden

Radiopresentator Christophe Lambrecht is op 48-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de VRT, nadat het nieuws werd bekendgemaakt door VTM. Lambrecht was vooral bekend als radiopresentator bij Studio Brussel. Volgens VRT-collega Chris Van den Abeele overleed hij aan een hartprobleem.

VRT-woordvoerder Bob Vermeir bevestigt het overlijden van radiopresentator Christophe Lambrecht. “Wij zijn hard geschrokken en leven uiteraard heel erg mee met de familie”, aldus Vermeir.

Waaraan de presentator precies overleden is, is niet duidelijk. De afgelopen weken presenteerde hij nog gewoon zijn programma bij Studio Brussel, Music@Work, dat elke voormiddag te horen is. Vrijdag draaide hij nog op een feestje in Antwerpen.

Lambrecht begon zijn carrière als regie-assistent bij VTM Nieuws en presenteerde er zelfs een tijdje. In 1994 stapte hij over naar de regionale televisiezender RTV. Hij keerde daarne een korte periode terug naar Medialaan. In 1997 begon hij als reporter bij Woestijnvis, twee jaar later ging hij aan de slag bij Studio Brussel.

Samen met Tomas De Soete en Peter Van de Veire vormde hij ook het eerste presentatieteam van het succesvolle Music For Life in 2006.