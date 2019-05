Radiopresentator Christophe Lambrecht is op 48-jarige leeftijd onverwacht overleden. Lambrecht werkte twintig jaar bij Studio Brussel. Hij presenteerde er Music@Work en was één van de gezichten van de eerste Music For Life. Vandaag draait de zender de hele dag zijn lievelingsmuziek. ‘Negen uur op StuBru zal nooit meer hetzelfde zijn.’