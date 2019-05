'Het is weinigen gegeven om de radio te laten klinken als een straalkacheltje. Christophe Lambrecht kon dat. Vaarwel fijne man', tweette tv-presentator en voormalige Studio Brussel-stem Chris Dusauchoit, nadat de VRT bevestigde dat Christophe Lambrecht is overleden. Een hartfalen werd de presentator fataal.

Vandaag draait StuBru de hele dag zijn lievelingsmuziek.

Nethoofd Jan Van Biesen «Christophe was de warmste collega die we hadden. De minzaamheid zelve. Hij was een grote meneer, zonder een tafelspringer te zijn. Hij was de mayonaise van het team. Iedereen zag hem graag, hij zag iedereen graag. Dat hij er niet meer is, is eigenlijk ondenkbaar.»