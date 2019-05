Lieven Van Gils over zijn nakende afscheid als Mister Talkshow: 'De kritiek heeft er bij momenten stevig ingehakt'

‘Al vier jaar praat ik elke dag met mensen die in het brandpunt van de belangstelling staan. Ik hoef ze maar op te bellen en ze komen – meestal toch – aan mijn tafel zitten. Maar binnen een week heb ik geen enkele reden meer om die mensen te bellen. Ze zullen, net als de collega’s met wie ik zo graag samenwerk, van de ene dag op de andere uit mijn leven verdwijnen. Ik zal me uitgesloten voelen. En dat is best een akelig vooruitzicht.’

Ik had verwacht dat Lieven Van Gils vragen over zijn nakende afscheid als Mister Talkshow zou pareren met stoerdoenerij als ‘Jij denkt toch niet dat ik iemand ben die zich vastklampt aan een talkshowtafel?’ Dat hij zijn toevlucht zou nemen tot gesprektechnische uitwijkmanoeuvres en een verbale luchtbel bij elkaar zou keuvelen. Maar ik heb me om niets zorgen gemaakt: Van Gils houdt opendeurdag in zijn hart. En hij is er niet eerst als een maniak met de Swiffer doorheen gegaan: we bezoeken ook de minder smetteloze hoekjes van zijn ziel. ‘Wat zou die Van Gils een goeie gast zijn in Van Gils & gasten’, denk ik al na vijf minuten.

Vanaf volgend weekend mag hij zich – panamahoed op het hoofd, Duvel binnen handbereik, streepje ambient op de achtergrond – aan het betere contempleren wijden. Maar eerst moet er nog even stug doorgewerkt worden. Lieven Van Gils wil zijn latenight-hoofdstuk op Eén in schoonheid afronden. Al was het maar, zegt hij, omdat het huidige seizoen van Van Gils & gasten het beste is dat hij ooit gemaakt heeft. Hoe hij dat weet? Dankzij de Led Zeppelin-test.