Hoe gaat zo’n Deense spermabank te werk?

Als we zijn kinderfoto’s mogen geloven, was hij een guitig blond jongetje in een groene salopette. Vandaag lijkt hij op de Deense voetballer Allan Nielsen, is 1m77 groot, weegt 75 kilogram en heeft schoenmaat 40. Air, zoals zijn code­naam luidt, beperkt zich tot twee glazen alcohol per week, heeft geen hooikoorts en houdt van pasta, r&b en Audi’s. En o ja, voor één rietje van zijn sperma – 0,5 milliliter om precies te zijn – tel je algauw 1.000 euro neer. Waarom deze Deense winkelier donor werd? “Omdat ik koppels ken die niet zwanger geraken”, zo leest het in een handgeschreven brief. ‘Via donatie wil ik anderen in diezelfde situatie uit de nood helpen.’

Air is slechts een van de duizend donoren in de online­catalogus van Cryos – denk aan een soort Tinder voor wens­ouders en donoren. De sperma­bank in het Deense Aarhus, opgericht in 1987, komt uit de koker van Ole Schou, afgestudeerd in bedrijfskunde. Hij zag het gat in de markt: sperma­donatie. In de kelder van zijn ouderlijk huis deed hij zijn eerste experimenten met zijn eigen zaad. Hij legde het onder de microscoop en las zich in over de laatste invries­technieken. Met geld geleend van zijn moeder maakte hij zijn droom waar. Nu, dertig jaar later, is Cryos de grootste zaadbank ter wereld, met ‘leveringen’ in meer dan honderd landen en alles samen 65.000 baby’s op de teller.

Aan het hoofd staat CEO Peter Reeslev, in 2012 nog manager bij een firma in bouwmaterialen. Oprichter Ole Schou zit nog altijd in de raad van bestuur. Feit is: wat ooit begon als een ‘liefdadigheidsdroom’ is nu een commerciële handel. Vorig jaar zag Cryos zijn winst tot 3,4 miljoen euro stijgen. Of het ethisch verantwoord is om te cashen op vrouwen bij wie de klok tikt? ‘In de gezondheidszorg verdient iedereen geld’, reageerde Schou eerder al. ‘Dus wat zou hier fout aan zijn?’