'Een verschrikking, een belediging en een overtreding’, kopte de Süddeutsche Zeitung meteen na publicatie van 'Stella' op 11 januari. De krant catalogeerde het boek als ‘verraad aan de geschiedenis en de herinnering’. Ook andere recensies logen er niet om. De Frankfurter Allgemeine vroeg zich af: ‘Waarom dit naziverhaal voor dummies?’ De recensent van Die Zeit vatte een dag later Stella samen als ‘gruwel in kinderboekenstijl’. De openbare omroep Deutschlandfunk noemde Würgers roman ‘Holocaust-kitsch’.

Takis Würger wist niet waar hij het had. Zijn debuut 'Der Club' had hem in 2017 niets dan lovende recensies opgeleverd. 'Het was de meest succesvolle debuutroman van dat jaar', zegt hij. 'De nieuwe Hemingway is opgestaan, jubelden de recensenten in koor.'

Maar nu was dat dus helemaal anders, en dat komt natuurlijk door het omstreden hoofdpersonage in Würgers nieuwe roman. De historische figuur Stella Goldschlag werd geboren in 1922 in Berlijn als het enige kind van Gerhard en Toni Goldschlag. Als Joods meisje ervoer ze in de jaren 30 het oprukkende antisemitisme aan den lijve. Vanwege haar afkomst werd ze van de openbare school gestuurd. In augustus 1943 werd ze samen met haar ouders door de ­Gestapo opgepakt. Stella werd eerst gefolterd en later gerekruteerd voor de Jüdischer Fahndungsdienst, de Joodse Opsporingsdienst.

Voortaan ging ze door het leven als 'Greifer', als ‘vanger van Joden’. In ruil voor elke Joodse onderduiker die ze verlinkte, kreeg ze 200 rijksmark. De Gestapo beloofde haar ook dat haar ouders niet naar een kamp op transport gezet zouden worden. Niet veel later werden ze toch naar Theresienstadt gedeporteerd. Maar ook daarna bleef Stella als 'Greifer' actief. De nazi’s gaven haar als koosnaampje ‘Het Blonde Gif’ en na de oorlog werd ze in de Duitse pers opgevoerd als ‘de Jodin die al haar vrienden naar de gaskamer stuurde’.

Takis Würger «De kritiek op mijn boek was niet mals. Gelukkig waren er ook tegengeluiden. Zo riep de Duitse televisiezender NDR 'Stella' op hetzelfde moment uit tot boek van de maand. Maar omdat mijn tweede roman over de Holocaust gaat, volstaat dat voor de Duitse critici om mij met de grond gelijk te maken. Na mijn succesvolle debuut had ik dit scenario perfect kunnen voorspellen en me kunnen voorbereiden op die storm, maar toch was ik er niet klaar voor. De negatieve kritieken kwamen keihard binnen, zeker in het begin. Ik moest op zoek naar een manier om ermee om te gaan. Als romanschrijver heb je geen andere keuze dan ze gewoon te aanvaarden. Critici zijn er om boeken te bekritiseren. Punt.