Ontmoet Stella, de Joodse vrouw die haar vrienden naar de gaskamer stuurde

Heisa in Duitsland, de afgelopen maanden. In de ‘schandaalroman’ 'Stella' brengt schrijver Takis Würger een Joodse vrouw weer tot leven die de Gestapo hielp bij het opsporen van Joodse onderduikers. 'Ik zat vaak te huilen na de zoveelste vernietigende recensie.'

'Een verschrikking, een belediging en een overtreding’, kopte de Süddeutsche Zeitung meteen na publicatie van 'Stella' op 11 januari. De krant catalogeerde het boek als ‘verraad aan de geschiedenis en de herinnering’. Ook andere recensies logen er niet om. De Frankfurter Allgemeine vroeg zich af: ‘Waarom dit naziverhaal voor dummies?’ De recensent van Die Zeit vatte een dag later Stella samen als ‘gruwel in kinderboekenstijl’. De openbare omroep Deutschlandfunk noemde Würgers roman ‘Holocaust-kitsch’.

Takis Würger wist niet waar hij het had. Zijn debuut 'Der Club' had hem in 2017 niets dan lovende recensies opgeleverd. 'Het was de meest succesvolle debuutroman van dat jaar', zegt hij. 'De nieuwe Hemingway is opgestaan, jubelden de recensenten in koor.'

Maar nu was dat dus helemaal anders, en dat komt natuurlijk door het omstreden hoofdpersonage in Würgers nieuwe roman. De historische figuur Stella Goldschlag werd geboren in 1922 in Berlijn als het enige kind van Gerhard en Toni Goldschlag. Als Joods meisje ervoer ze in de jaren 30 het oprukkende antisemitisme aan den lijve. Vanwege haar afkomst werd ze van de openbare school gestuurd. In augustus 1943 werd ze samen met haar ouders door de ­Gestapo opgepakt. Stella werd eerst gefolterd en later gerekruteerd voor de Jüdischer Fahndungsdienst, de Joodse Opsporingsdienst.

Voortaan ging ze door het leven als 'Greifer', als ‘vanger van Joden’. In ruil voor elke Joodse onderduiker die ze verlinkte, kreeg ze 200 rijksmark. De Gestapo beloofde haar ook dat haar ouders niet naar een kamp op transport gezet zouden worden. Niet veel later werden ze toch naar Theresienstadt gedeporteerd. Maar ook daarna bleef Stella als 'Greifer' actief. De nazi’s gaven haar als koosnaampje ‘Het Blonde Gif’ en na de oorlog werd ze in de Duitse pers opgevoerd als ‘de Jodin die al haar vrienden naar de gaskamer stuurde’.

Takis Würger «De kritiek op mijn boek was niet mals. Gelukkig waren er ook tegengeluiden. Zo riep de Duitse televisiezender NDR 'Stella' op hetzelfde moment uit tot boek van de maand. Maar omdat mijn tweede roman over de Holocaust gaat, volstaat dat voor de Duitse critici om mij met de grond gelijk te maken. Na mijn succesvolle debuut had ik dit scenario perfect kunnen voorspellen en me kunnen voorbereiden op die storm, maar toch was ik er niet klaar voor. De negatieve kritieken kwamen keihard binnen, zeker in het begin. Ik moest op zoek naar een manier om ermee om te gaan. Als romanschrijver heb je geen andere keuze dan ze gewoon te aanvaarden. Critici zijn er om boeken te bekritiseren. Punt.

»Daniel Kehlmann is momenteel in Duitsland dé topauteur. Hij mailde me om me een hart onder de riem te steken, net als nog veel andere succesvolle Duitse schrijvers. ‘Die kritiek is normaal’, schreven ze. ‘Wen eraan.’ Ze hebben gelijk, alleen gingen de hardheid en de wreedheid bij 'Stella' in overtreffende trap.»

- Kwam dat door de gevoeligheid van het onderwerp, de Holocaust?

Takis Würger «Nee. Het was heel persoonlijk. U hebt mijn boek gelezen. Vindt u het ook zo schokkend dat het de gemoederen tot een kookpunt kan drijven? Nee, toch? Natuurlijk geeft Stella stof om over na te denken. Maar om daar dan compleet hysterisch over te worden? Er bestaan ook nog échte schandaalboeken. Ik heb niets nieuws verzonnen. 'Stella' is een liefdesverhaal dat zich afspeelt tijdens de Holocaust, met een vrouw in de hoofdrol die gebaseerd is op een controversiële historische figuur.»

- Misschien is het meest choquerende dat Greifer Stella Goldschlag in uw roman sym­pathiek, begeerlijk, slim en kunstzinnig is.

Takis Würger «Ik kan me voorstellen dat sommigen dat over the top vinden, alleen is daar merkwaardig genoeg nooit een opmerking over gemaakt. De voornaamste kritiek luidt: mag die Würger wel zo’n roman schrijven? Waarom niet? Kunst is vrij, álles mag geschreven worden. We gaan toch geen boeken verbannen? Weet u dat iemand me juridisch vervolgde voor mijn roman? De Berlijnse advocaat Karl Alich sleepte me voor de rechter en wilde 'Stella' uit de rekken.»

- Waarom?

Takis Würger «Omdat ik ‘de doden verstoorde’. Volgens mij verstoor je de doden als je op het kerkhof een lijk opgraaft en vervolgens met de beenderen begint te spelen. De rechter stuurde Alich wandelen. Meteen nadat die man me aangeklaagd had, stonden de kranten weer vol: ‘Aanklacht tegen Takis Würger’. Wie wil, kan tegenwoordig om het even wie voor om het even wat voor de rechter slepen.

»Ik heb een vreselijk bizar voorjaar achter de rug. Ik ben nu writer in residence aan de universiteit van New York en blij dat er die fysieke afstand is tussen mij en Duitsland. Een paar dagen geleden landde ik op de luchthaven van Schiphol en ik dacht: o nee, nu krijg ik die shit opnieuw over me heen. Maar iedereen was er heel meelevend. Mensen vragen voorzichtig: ‘Wat is er aan de hand in Duitsland?’ 'Stella' verscheen gelijktijdig in Duitsland en Italië. Mijn boek werd ook gerecenseerd door de grote Italiaanse bladen. Ze hielden er allemaal van en niemand riep op tot een verbod.

»Ach, misschien is het wel goed dat de Duitsers de herinnering aan de Holocaust en hun naziverleden zo onder de microscoop leggen. Al deed de heisa rond 'Stella' me verschrikkelijk veel pijn en zat ik vaak te wenen na lectuur van de zoveelste vernietigende recensie.»

- Boekhandelaars verdedigden u. Eind februari schreven ze in een open brief in hun vakblad Börsenblatt dat ze uw roman ondanks alles graag en van harte wilden verkopen.

Takis Würger «Ik ben hen zeer dankbaar. Intussen is 'Stella' uitgegroeid tot de succesvolste roman van het voorjaar. Op de laatste bladzijde staat mijn e-mailadres. Ik ontving duizenden mails, die ik allemaal beantwoord heb. De overgrote meerderheid is positief. Niet dat al mijn lezers me de hemel in prijzen, maar ze laten me weten dat mijn boek hen aan het denken zet.

»Sinds de publicatie van 'Stella' gaf ik in Duitsland zowat vijftig lezingen, voor telkens vijfhonderd mensen. Het was hallucinant. Op een van die lezingen begonnen ze tegen elkaar te roepen. In normale omstandigheden komen enkel fans naar hun favoriete schrijver luisteren. Nu verschijnen er ook fervente tegenstanders van 'Stella' op mijn lezingen. Dat zorgt voor een rare sfeer. De eerste keren schrok ik, maar intussen vind ik dat niet zo erg meer. Natuurlijk wil je dat mensen van je werk houden, maar misschien is het nog belangrijker dat je boek een debat aanvuurt. De discussie gaat nu over hoe we ons de Holocaust en de misdaden van de nazi’s willen herinneren.

»Toen ik voor het eerst over Stella Goldschlag hoorde, besefte ik dat ik haar keuzes niet kon beoordelen. Ik heb nog steeds geen idee wat ik in haar plaats gedaan zou hebben. Ik durf geen oordeel te vellen over hoe schuldig ze is. Open vragen zijn een goed vertrekpunt voor een roman. Ik las alles wat ik over haar kon vinden. Haar leven is vrij uitgebreid gedocumenteerd. Ik ben geen historicus gespecialiseerd in de Holocaust.»

- U werkt ook voor Der Spiegel als journalist.

Takis Würger «Precies. Ik wilde niet als journalist over Stella schrijven, maar als romancier. Langzaamaan groeide het idee om haar leven in Berlijn te beschrijven via de fictieve jongeman Friedrich.»

- Hij is stinkend rijk en afkomstig uit Zwitserland. Waarom dat land?

Takis Würger «Ik had een reden nodig waarom Stella precies hem als minnaar zou willen. Die reden is zijn Zwitsers paspoort: dat geeft haar de mogelijkheid om als zijn echtgenote nazi-Duitsland te ontvluchten. Hun relatie start op een moment dat het voor haar nog mogelijk is om Berlijn te verlaten. Zwitserland zou een ideale bestemming geweest zijn. Zij raakt pas in Friedrich geïnteresseerd op het moment dat ze doorheeft dat hij Zwitser is.»

- Was de echte Stella Goldschlag ook een opportuniste?

Takis Würger «Ik denk het wel. Ze was tot alles bereid om te kunnen overleven. Als Joodse in Duitsland had ze natuurlijk niet veel keuze.»

- Uw roman speelt zich af in 1942. Uw fictieve Stella is op dat moment actief als Greifer. Maar de echte Stella begon pas Joden te verlinken vanaf 1943.

Takis Würger «Dat klopt, maar u mag niet uit het oog verliezen dat mijn Stella geïnspireerd is op de historische Stella Goldschlag. In tegenstelling tot mijn fictieve Stella was zij in 1942 een getrouwde vrouw. Toch zijn de gelijkenissen tussen beide Stella’s frappant: ze collaboreerden allebei met de nazi’s, waren allebei blond, slim en mooi en zongen allebei in een jazzband.

»De Jodin Stella Goldschlag was het prototype van het arische ideaal en zette zo de rassenleer van de nazi’s een neus. De meeste Joden die erin slaagden om de Tweede Wereldoorlog in Berlijn te overleven, waren blond en leken totaal niet op het clichébeeld dat de nazi’s van hen schilderden. Ik koos voor 1942 omdat het in dat jaar nog perfect mogelijk was om naar Berlijn te reizen. In januari 1943 zou dat complete waanzin geweest zijn. Want dan kwam de oorlog naar Duitsland.»

- Volgens uw roman was Berlijn in 1942 een behoorlijk swingende stad.

Takis Würger «De meeste mensen hebben een totaal vertekend beeld van Berlijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zien een verwoeste, platgebombardeerde stad, maar dat is het Berlijn van 1944 en ’45 uit de film 'Der Untergang'. Ik las stapels historische boeken over Berlijn in de jaren 40 en tijdens het schrijven ging ik te rade bij drie historici. De Amerikaanse radiojournalist William Shirer leefde in het begin van de oorlog in Berlijn. Hij hield een dagboek bij en schreef over feestjes en over de illegale jazzclubs die hij bezocht.»

- Een van uw hoofdpersonages, de in luxe levende dandy Tristan von Appen, zou in 1942 een levensechte Berliner geweest kunnen zijn?

Takis Würger «Zeker. Tristan is gemodelleerd naar Gestapo-baas Reinhard Heydrich. Tristan staat symbool voor het feit dat cultuur je niet beschermt tegen slechtheid. Net als Tristan was Reinhard Heydrich de zoon van een componist. Heydrich weende makkelijk tijdens het luisteren naar klassieke muziek, maar tezelfdertijd plande hij aan de Wannsee nauwgezet de moord op de Europese Joden. Mijn personage Tristan von Appen houdt ook van muziek, is een gastronoom en lijkt een aardige kerel. Later zal blijken dat hij Obersturmbannführer bij de SS is.

»Duitse lezers schrikken als ze dat halverwege de roman te weten komen. Wij Duitsers lijken nog steeds te geloven dat het nazisme in 1933 door buitenaardse wezens in Duitsland geïnstalleerd is. We vergeten dat de nazi’s Duitsers waren en de Duitsers nazi’s. Niet alle nationaalsocialisten waren domme bruten. Sommigen van hen waren professor, historicus, componist, muzikant, vader, beste vriend, drinkebroer… Mensen zoals u en ik.»

- De Belgische historicus Herman Van Goethem schreef een boek over 1942. Onze huidige tijd doet hem sterk denken aan de jaren 30.

Takis Würger «Ik heb professor Van Goethem ontmoet en was onder de indruk. Maar met die stelling ben ik het niet eens. De NSDAP, de nazipartij, was diep in de kern antidemocratisch. Dat geldt niet voor de huidige rechtspopulistische partijen. Ik maak me zorgen over hun opkomst, maar zolang ze de democratie niet aanvallen en er deel van uitmaken, moeten we ze aanvaarden. Een groot verschil met 1933 is dat er op dit moment geen enkele betekenisvolle antisemitische partij actief is. Al maak ik me wel zorgen over antisemitische bewegingen in Duitsland en Frankrijk. Toch is het niet juist om onze huidige tijd te vergelijken met de jaren 30.»

- Volgens historicus Wolfgang Benz, voormalig directeur van het Berlijnse Instituut voor Antisemitisme, is islamofobie de huidige variant van het 19de- en 20ste-eeuwse antisemitisme.

Takis Würger «Ook daar ben ik het niet mee eens. Islamofobie op dezelfde lijn plaatsen als antisemitisme is waanzin. Sommigen koesteren ongetwijfeld vooroordelen tegenover de islam, maar er bestaan geen vernietigingskampen voor moslims en er worden ook geen plannen voor gesmeed. De georganiseerde vernietiging van een heel volk door de nazi’s is een unieke misdaad. Intolerantie tegenover moslims is fout en moeten we veroordelen. Van mij mag je een hele dag bidden, zolang je de mensenrechten eerbiedigt.»

- De historische Stella Goldschlag verklikte Joden om haar ouders te redden. Volgens sommige schattingen droeg ze 3.000 mensen bij de nazi’s over.

Takis Würger «Die schattingen zijn overdreven. Het zullen er een paar honderd geweest zijn.»

- Ze wist wat die mensen te wachten stond?

Takis Würger «Ze probeerde te vermijden dat haar vader en moeder naar de kampen op transport gezet werden. Ze moet dus inderdaad geweten hebben dat er mensen vermoord werden.»

- Maar ook na de deportatie van haar ouders blijft ze als Greifer actief.

Takis Würger «We weten niet waarom ze mensen bleef verklikken. Misschien om haar eigen hachje te redden? Volgens sommige historici kickte ze op de macht om over andermans lot te beschikken. Maar was dat echt zo? Het enige waarover we zekerheid hebben, is dat ze zowel dader als slachtoffer was.»

- Na de oorlog werd ze door de Sovjets veroordeeld tot tien jaar gevangenschap. Na haar vrijlating verhuisde ze naar West-Berlijn, waar ze opnieuw tot tien jaar veroordeeld werd.

Takis Würger «Omdat ze al tien jaar cel achter de rug had, moest ze toen niet nog eens naar de gevangenis.»

- Ze hertrouwde vijf keer en sprong in 1994 uit het raam van haar flat in Freiburg. Weet u waarom ze zelfmoord pleegde?

Takis Würger «Nee. Ze liet geen afscheidsbrief achter en sprak er op voorhand met niemand over. De historische Stella Goldschlag was, net als mijn Stella, een vrouw vol geheimen. Eigenlijk weten we niet hoe ze over zichzelf dacht, of hoe ze met schuldgevoelens omging, in de veronderstelling dat ze die had.»

- Wat wel zeker is: ze werd samen met haar ouders gearresteerd en door de nazi’s gefolterd.

Takis Würger «Ja. Na die foltersessie werd ze Greifer. Haar ouders waren in levensgevaar, maar hoe ze daarover dacht of wat ze daarvan vond, weten we niet. Elk hoofdstuk begin ik met een kroniek van die tijd. Alles wat daarin beschreven staat, is hard feitenmateriaal, inclusief de tien geboden voor iedere nationaalsocialist van Joseph Goebbels, naziminister van Volksvoorlichting en Propaganda. Als je als Duitser over de Tweede Wereldoorlog wil schrijven, zelfs in een roman, moet je de feiten juist hebben. Mijn eigen grootvader diende als soldaat in de Wehrmacht en mijn grootmoeder gaf voordrachten over de superioriteit van het arische ras.»

- Zij was een overtuigde nazi?

Takis Würger «Zonder twijfel. Over de Wehrmacht-soldaten werd tot lang na de oorlog gezegd: ‘Zij waren de good guys; ze hielden zich aan de regels’. Onzin. Denk maar aan wat de Duitse Wehrmacht in Rusland heeft aangericht. Ze maakten er zich schuldig aan de ene misdaad na de andere.

»Ter voorbereiding van dit boek was ik drie maanden in Tel Aviv en sprak ik zowat dagelijks met Auschwitz-overlevende Noah Klieger. Hij stierf in december vorig jaar en heeft nog een tijd in België gewoond. Hij was 92 toen ik hem ontmoette. Hij vertelde me hoe het was om als Jood onder de nazi’s te leven. Hij zei: ‘Die oorlog was compleet verkeerd. Polen binnenvallen omdat je gelooft dat je meer Lebensraum nodig hebt: dat was toch waanzin?’ Hij had gelijk, en het was niet zo dat de soldaten van de Wehrmacht zich tegen die inval verzetten. Integendeel.»

- Sprak u ooit met uw grootouders over hun oorlogsjaren?

Takis Würger «Mijn grootvader stierf voor mijn geboorte. Mijn grootmoeder heb ik wel nog gekend. Zij groeide op in een klein dorp in Pruisen en wilde nooit veel kwijt over haar rol in de oorlog. Ik moest dus op zoek naar andere getuigen.»

- U sprak ook met nazi’s?

Takis Würger «Als je in Duitsland leeft, is de kans vrij groot dat je af en toe met een nazi spreekt. (lacht) Ik ging inderdaad ook met een paar stokoude nazi’s praten. Ik wilde de Berlijnse atmosfeer van die eerste oorlogsjaren zo getrouw mogelijk reconstrueren. Mijn hoofdpersonage Friedrich vertelt hoe de stad ruikt: ‘Berlijn rook naar kolen, naar harszeep, naar de geur van verplaatsbare houtgaskachels, boenwas en gekookte bieten’. Dat was de authentieke geur. Het heeft me vreselijk veel moeite gekost om daarachter te komen, want de meeste inwoners van Berlijn uit 1942 zijn dood. Uiteindelijk vond ik een vrouw die zich de geur nog levendig kon herinneren. De journalist in mij wil al die feiten juist hebben.»

- Doorheen uw boek staan getuigenissen over de verklikacties van Stella Goldschlag.

Takis Würger «Die zijn authentiek en heb ik geput uit de processtukken die bewaard worden in het Landes­archiv Berlin. Ze vormen een tegenwicht voor mijn sympathieke Stella. Haar verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een man die dolverliefd is op haar. Ze brengt Friedrichs hoofd op hol. De getuigenissen over mensen die door Stella verlinkt zijn en in Auschwitz vermoord werden, zetten de lezer weer met beide voeten op de grond.»

- Die Friedrich is zeer naïef, vind ik.

Takis Würger «Dat is een bewuste keuze. Kijk, wij weten nu wat er gebeurd is. Friedrich wist dat niet. Hij stond er middenin en stelde zich niet al die vragen waarvan wij vinden dat hij ze zich had moeten stellen. Ik vind dat zeer aannemelijk, wat niet wil zeggen dat ik hem als vriend zou willen. Liever niet.»

- In 1945 kreeg Stella Goldschlag een dochter, Yvonne. Zij leeft nog. Hebt u haar ontmoet?

Takis Würger «Nee. Toen Stella in de gevangenis zat, werd Yvonne geadopteerd. Zij werd verpleegster en verhuisde naar Tel Aviv. Yvonne heeft altijd tegen beter weten in verkondigd dat Stella Goldschlag niet haar biologische moeder is. Haar leven lang al voert Yvonne Meissl een strijd om zich te bevrijden van Stella. Met de hulp van een Israëlische journalist kon ik haar in Tel Aviv opsporen. Maar op het laatste nippertje besloot ik haar met rust te laten. Ze wil niet aan Stella gelinkt worden en ik vind dat ik dat moet respecteren.»

- Is dat geen gemiste kans?

Takis Würger «Vanuit journalistiek oogpunt wel. Maar het is toch ook belangrijk dat je iemands wil respecteert? Ik wil Yvonne niet kwetsen. Voor Stella geldt dat argument niet: zij is 25 jaar dood.»

